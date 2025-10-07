За последнее десятилетие цены на жильё в Польше выросли более чем на 100%

Цены на жилье в Польше за последнее десятилетие выросли более чем на 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Что примечательно, квартиры на вторичном рынке дорожают быстрее, чем новостройки. Индекс показывает, что с 2015 года по второй квартал 2025 года средняя цена квартир в Польше выросла на 115 %. Польша вошла в десятку лидеров по росту средней стоимости жилья в Евросоюзе, уступив лишь Португалии, Литве и Болгарии.