Лукашенко: возьмите в деревнях участки купите, мы же сейчас продаем их за копейки

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече? Подробности в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Гомельская область – симбиоз уникальности, здесь аутентичная культура и инновации, красивая природа, и пятая часть промышленного производства государства, и главное – люди. Поэтому крепкий середнячок должен отличником, то есть впереди новые ступеньки по лестнице успеха. Официальная встреча прошла в теплой атмосфере. Президент говорит о самом важном. О том, что надо не забывать, каково это – стоять ногами на родной земле.