Лукашенко: возьмите в деревнях участки купите, мы же сейчас продаем их за копейки

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?
Подробности в материале Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Гомельская область – симбиоз уникальности, здесь аутентичная культура и инновации, красивая природа, и пятая часть промышленного производства государства, и главное – люди. Поэтому крепкий середнячок должен отличником, то есть впереди новые ступеньки по лестнице успеха.
Официальная встреча прошла в теплой атмосфере. Президент говорит о самом важном. О том, что надо не забывать, каково это – стоять ногами на родной земле.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возьмите в деревнях, на хуторах, умирающих деревнях участки купите, мы же сейчас продаем их за копейки. Это же ваши дети потом будут если не жить, то продадут за хорошие деньги. Беларусь – центр Европы. Семью вывезешь, деток вывезешь. Это самое лучшее воспитание. Даже за 200 километров, я знаю, некоторые едут в деревню. На выходные поехали, дороги прекрасные, отдохнули там с детками, с семьей. Вернулись в город – отработали. Где мы с мамой жили. Городил этот участочек. На восток летишь, там остановишься, в деревне. Я туда захожу, это родное. Чем старше становишься, тем больше тянет тебя к этой земле. Чтобы босиком походить по земле, чтобы вся дурь вышла в землю, как раньше нас учили в деревне. Нет. У нас пока раскачаются, пока подумают: надо это или нет. Займитесь этим, это вам пригодится. И подальше от Гомеля, подальше от Минска, где аккуратно, чисто и спокойно, вы там хоть душой отдохнете.
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