Прямой эфир

Лукашенко: возьмите в деревнях участки купите, мы же сейчас продаем их за копейки

22 декабря 2021 20:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего требует от госаппарата глава государства и какие темы обсуждали на встрече?

Подробности в материале Евгения Пустового.

Лукашенко: возьмите в деревнях участки купите, мы же сейчас продаем их за копейки-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Гомельская область – симбиоз уникальности, здесь аутентичная культура и инновации, красивая природа, и пятая часть промышленного производства государства, и главное – люди. Поэтому крепкий середнячок должен отличником, то есть впереди новые ступеньки по лестнице успеха.

Официальная встреча прошла в теплой атмосфере. Президент говорит о самом важном. О том, что надо не забывать, каково это – стоять ногами на родной земле.

Лукашенко: возьмите в деревнях участки купите, мы же сейчас продаем их за копейки-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возьмите в деревнях, на хуторах, умирающих деревнях участки купите, мы же сейчас продаем их за копейки. Это же ваши дети потом будут если не жить, то продадут за хорошие деньги. Беларусь – центр Европы. Семью вывезешь, деток вывезешь. Это самое лучшее воспитание. Даже за 200 километров, я знаю, некоторые едут в деревню. На выходные поехали, дороги прекрасные, отдохнули там с детками, с семьей. Вернулись в город – отработали. Где мы с мамой жили. Городил этот участочек. На восток летишь, там остановишься, в деревне. Я туда захожу, это родное. Чем старше становишься, тем больше тянет тебя к этой земле. Чтобы босиком походить по земле, чтобы вся дурь вышла в землю, как раньше нас учили в деревне. Нет. У нас пока раскачаются, пока подумают: надо это или нет. Займитесь этим, это вам пригодится. И подальше от Гомеля, подальше от Минска, где аккуратно, чисто и спокойно, вы там хоть душой отдохнете.

Читайте также:

Лукашенко о Крупко: «Этот человек, если вы его поддержите, может вам очень серьёзно помочь»

Александр Лукашенко: мы перепишем весь скот, возьмём на учёт, потому что не было и учёта нормального, бардак сплошной в сельском хозяйстве

Лукашенко в Гомеле: «У региона нет оснований быть середнячком по результатам развития»

# Рабочая поездка Президента # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Кухарев во время награждения лучших учителей Минска: «Надо сделать всё возможное, чтобы их опыт дошёл до каждого»
22 декабря 2021 20:46

Владимир Кухарев во время награждения лучших учителей Минска: «Надо сделать всё возможное, чтобы их опыт дошёл до каждого»

Одна из палат – настоящий трансформер. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы
22 декабря 2021 20:35

Одна из палат – настоящий трансформер. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы

«Если мы их откуда-то привозим и они нуждаются в экстренной реанимации». Как оснащён новый корпус детской больницы в Бресте?
22 декабря 2021 20:32

«Если мы их откуда-то привозим и они нуждаются в экстренной реанимации». Как оснащён новый корпус детской больницы в Бресте?