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Лукашенко о транзите: чем литовцы думают, напирая на нас? Пускай ездят через Германию или Польшу, в 3 раза дороже будет

22 декабря 2021 22:14
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Новости Беларуси. Гомельщина – особенный край Беларуси и его обязательно надо сохранить. Это, пожалуй, один из важнейших тезисов, который прозвучал сегодня, 22 декабря, на встрече Александра Лукашенко с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко о транзите: чем литовцы думают, напирая на нас? Пускай ездят через Германию или Польшу, в 3 раза дороже будет-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Оживить область должен и апгрейд трассы Российской Федерации Гомель – Кобрин. Это так называемый дорожный экватор области. В целом же регион очень привлекателен. Логистический потенциал – это один из геополитических козырей нашей страны.  

Лукашенко о транзите: чем литовцы думают, напирая на нас? Пускай ездят через Германию или Польшу, в 3 раза дороже будет-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если тема транзита Евросоюзу уже совсем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой, Украина – Литва через нашу страну составил около 3 миллионов тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Ну мы закроем этот транзит, пускай ездят там через Германию или попробуют через Польшу, в 3 раза дороже будет. Мне кажется, здесь также имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту.  

Лукашенко: возьмите последнее событие с беглым польским солдатом. Их спаивали, и они убивали не только мигрантов, но и своих – читайте здесь.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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