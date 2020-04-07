Прямой эфир

Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса

07 апреля 2020 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 апреля в Витебске приступили к массовому изготовлению тест-систем для диагностики коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их разработала группа научных сотрудников Витебского государственного медуниверситета.

Теперь и меховой комбинат шьёт маски. Показываем, как в Витебске переориентировали швейные предприятия

Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса-1

Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса-3

Минздрав в ускоренном режиме провел сертификацию и выдал допуск на производство. Отечественные тесты показали высокие характеристики при низкой себестоимости: наша разработка в пять раз дешевле зарубежных аналогов.

Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса-6

Валерий Семёнов, заведующий кафедрой инфекционных болезней ВГМУ, профессор:
Для того, чтобы определить нуклеиновую кислоту, будь то вирус или бактерия, всегда существует такой подход, как профподготовка, то есть надо выделить сначала из материала.

В существующих на рынке тест-системах на это затрачивается 3,5 часа. Мы сегодня позицируем 45 минут, – это уже ускорение. А сама молификация длится 1,5 часа. Но там можно до 100 проб сразу, 96 исследований сделать.

В течение 10 дней в Витебске намерены выпустить 100 тысяч отечественных тестов. Есть возможности в наращивании мощностей – до 100 тысяч единиц в неделю. В первую очередь ими обеспечат Витебскую область.

Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса-9

Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса-11

Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса-13

Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса-15

# Коронавирус # Экономика # Валерий Семёнов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Депозиты на семейный капитал открыли уже более чем для 82 тысяч многодетных семей
07 апреля 2020 15:07

Депозиты на семейный капитал открыли уже более чем для 82 тысяч многодетных семей

Новости экономики за 07.04.2020
07 апреля 2020 14:13

Новости экономики за 07.04.2020

В Беларуси квоту на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств увеличили в 11 раз
07 апреля 2020 14:10

В Беларуси квоту на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств увеличили в 11 раз