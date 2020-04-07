Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса

Новости Беларуси. 7 апреля в Витебске приступили к массовому изготовлению тест-систем для диагностики коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их разработала группа научных сотрудников Витебского государственного медуниверситета.

Минздрав в ускоренном режиме провел сертификацию и выдал допуск на производство. Отечественные тесты показали высокие характеристики при низкой себестоимости: наша разработка в пять раз дешевле зарубежных аналогов.

Валерий Семёнов, заведующий кафедрой инфекционных болезней ВГМУ, профессор:

Для того, чтобы определить нуклеиновую кислоту, будь то вирус или бактерия, всегда существует такой подход, как профподготовка, то есть надо выделить сначала из материала.

В существующих на рынке тест-системах на это затрачивается 3,5 часа. Мы сегодня позицируем 45 минут, – это уже ускорение. А сама молификация длится 1,5 часа. Но там можно до 100 проб сразу, 96 исследований сделать.

В течение 10 дней в Витебске намерены выпустить 100 тысяч отечественных тестов. Есть возможности в наращивании мощностей – до 100 тысяч единиц в неделю. В первую очередь ими обеспечат Витебскую область.