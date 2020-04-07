Александр Лукашенко: «Заболеваемость у нас, к сожалению, пока не снижается. Хотя и нет нарастания лавинообразного»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны бороться за каждого человека. За каждого. Особенно если речь идет о стариках. Если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за наши жизни, мы должны бороться за жизнь каждого старика. Потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по старикам и тем, кто слабо защищен иммунной системой.

Мы смотрим по тем, кто у нас от пневмонии погиб и был отягощен коронавирусом. Они все имеют целый букет заболеваний. Вот, мне по каждому человеку доложили.

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Мы будем бороться за каждого человека, и нам нужно защитить, насколько это возможно, каждого человека. Но без всякого психоза и паники. Никто не ослаблял эту борьбу с вирусными заболеваниями. И мы понимаем, что распространение вируса приобрело слишком большие масштабы, поэтому Всемирная организация назвала этот процесс пандемией.

Мы также подвержены этому процессу негативному. Заболеваемость у нас, к сожалению, пока не снижается. Хотя и нет нарастания лавинообразного, чего мы все с вами боялись изначально, и делали все, чтобы притормозить этот процесс. Мы все понимаем, что болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости вверх, как это часто бывает, а чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали.

Поэтому мы отдаем себе отчет, что она у нас существует, эта заболеваемость. Но я молю бога, чтобы она была такой, как сегодня. Пока система здравоохранения с этим справляется.