«Её задержали, как положено». Александр Лукашенко прокомментировал происшествие на границе с Марией Колесниковой

Новости Беларуси. О политике страны и очень личном. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двухчасовая беседа получилась без купюр. Наши российские коллеги не стеснялись задавать самые острые вопросы Президенту. Но и сам Лукашенко открыто говорил о самом сложном.
Полная версия интервью – в ближайшие дни. А вот некоторые из ярких фрагментов – в материале Евгения Пустового.
В начале интервью Александр Лукашенко подчеркивает: отвечать буду искренне. Запрета на острые вопросы не было. Новость последнего дня – где Колесникова?
Маргарита Симоньян, главный редактор международного телеканала Russia Today:
Можете поподробнее рассказать: что с Марией Колесниковой? Где она? Задержали ее?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подробнее я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только что: она и двое ее – не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие – они сегодня бежали в Украину. У них документы, все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их.
Дальше – участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами (не зря, наверное, туда поехали), наверное, 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления, на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле, по газам. Ее то ли выбросили из машины – на ходу.
Маргарита Симоньян:
Сами?
Александр Лукашенко:
Да, они втроем были. Кто ее мог выбросить?
Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено (как старый пограничник это говорю), и отправили в отряд пограничный. А эти – через границу, через пост украинский.
Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули.
Антон Верницкий, корреспондент «Первого канала»:
А зачем? Они же уехали, их отпустили из Беларуси.
Александр Лукашенко:
Вы знаете, а мы их задержать не могли. Они ехали легально по документам. Но они нарушили государственную границу. Они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там, я говорю, 10 километров или 8. Они через этот усиленный пост напролом проехали и спрятались в Украине.
Якобы у этой женщины сестра в Украине живет. Якобы – я вот точно не знаю, это мне сегодня сказали. Но почему в Украину, а не в Литву, не в Польшу, как обычно они едут. Говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю.
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