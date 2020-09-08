«Её задержали, как положено». Александр Лукашенко прокомментировал происшествие на границе с Марией Колесниковой

Двухчасовая беседа получилась без купюр. Наши российские коллеги не стеснялись задавать самые острые вопросы Президенту. Но и сам Лукашенко открыто говорил о самом сложном.

Новости Беларуси. О политике страны и очень личном. 8 сентября во Дворец Независимости пригласили известных лиц российского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале интервью Александр Лукашенко подчеркивает: отвечать буду искренне. Запрета на острые вопросы не было. Новость последнего дня – где Колесникова?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подробнее я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только что: она и двое ее – не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие – они сегодня бежали в Украину. У них документы, все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их.

Дальше – участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами (не зря, наверное, туда поехали), наверное, 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления, на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле, по газам. Ее то ли выбросили из машины – на ходу.

Маргарита Симоньян:

Сами?

Александр Лукашенко:

Да, они втроем были. Кто ее мог выбросить?

Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено (как старый пограничник это говорю), и отправили в отряд пограничный. А эти – через границу, через пост украинский.

Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули.