Я бы хотел, чтобы родители задумались, зачем берут с собой детей. Мнение, чем опасны несанкционированные массовые мероприятия

Новости Беларуси. Техника в идеале, силы на подъеме, боеготовность № 1. Вооруженные Силы Республики Беларусь постоянно оттачивают свои профессиональные навыки и демонстрируют успехи на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как одно из последних достижений – второе место в общекомандном зачете Армейских международных игр. Такой успех у нас впервые на этом состязании. Впереди – новые учения и новые достижения. Задачи, которые стоят сегодня перед армией, выполняются в полной мере: войска получают новую технику, проводят модернизацию, поддерживают мобилизационную готовность. Военные готовы защищать страну от беспорядков и внешних угроз, но также просят граждан в первую очередь защитить себя и своих детей от глупых поступков и неверного восприятия ситуации в стране.

Андрей Жук, генерал-майор, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

Я как человек военный, конечно, вижу, что все эти события, которые происходят в стране в последнее время, не случайные. Мы достаточно много изучаем всевозможного рода конфликты, которые происходили в последние годы. Мы видим, что это заранее подготовленный сценарий. Уже не стесняются говорить о том, что весь этот сценарий был подготовлен западными странами, которые пытаются реализовать в нашей стране. Конечно, как военного человека меня это беспокоит. Меня очень беспокоит не только как офицера, как военного человека, но и как гражданина, как отца, что сегодня в массовых мероприятиях, беспорядках участвует большое количество молодых людей и большое количество подростков. Или молодые родители ведут с собой на эти мероприятия малолетних детей. Такое впечатление, что отдельные граждане или может не знают, или может быть забыли ту страшную трагедию, которая произошла в нашей стране в 1999 году, когда на Немиге толпа раздавила насмерть более 50 человек, а более 150 получили различного рода травмы, в том числе и увечья и так далее. А причиной тому стала неорганизованная толпа и внезапно пошедший дождь. Поэтому я бы хотел, чтобы эти родители, которые отпускают своих детей, родители, которые берут с собой детей, все-таки задумались над тем, что же они делают.