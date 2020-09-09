Я бы хотел, чтобы родители задумались, зачем берут с собой детей. Мнение, чем опасны несанкционированные массовые мероприятия
Новости Беларуси. Техника в идеале, силы на подъеме, боеготовность № 1. Вооруженные Силы Республики Беларусь постоянно оттачивают свои профессиональные навыки и демонстрируют успехи на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как одно из последних достижений – второе место в общекомандном зачете Армейских международных игр. Такой успех у нас впервые на этом состязании.
Впереди – новые учения и новые достижения. Задачи, которые стоят сегодня перед армией, выполняются в полной мере: войска получают новую технику, проводят модернизацию, поддерживают мобилизационную готовность.
Военные готовы защищать страну от беспорядков и внешних угроз, но также просят граждан в первую очередь защитить себя и своих детей от глупых поступков и неверного восприятия ситуации в стране.
Андрей Жук, генерал-майор, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:
Я как человек военный, конечно, вижу, что все эти события, которые происходят в стране в последнее время, не случайные. Мы достаточно много изучаем всевозможного рода конфликты, которые происходили в последние годы. Мы видим, что это заранее подготовленный сценарий. Уже не стесняются говорить о том, что весь этот сценарий был подготовлен западными странами, которые пытаются реализовать в нашей стране. Конечно, как военного человека меня это беспокоит.
Меня очень беспокоит не только как офицера, как военного человека, но и как гражданина, как отца, что сегодня в массовых мероприятиях, беспорядках участвует большое количество молодых людей и большое количество подростков. Или молодые родители ведут с собой на эти мероприятия малолетних детей. Такое впечатление, что отдельные граждане или может не знают, или может быть забыли ту страшную трагедию, которая произошла в нашей стране в 1999 году, когда на Немиге толпа раздавила насмерть более 50 человек, а более 150 получили различного рода травмы, в том числе и увечья и так далее. А причиной тому стала неорганизованная толпа и внезапно пошедший дождь.
Поэтому я бы хотел, чтобы эти родители, которые отпускают своих детей, родители, которые берут с собой детей, все-таки задумались над тем, что же они делают.
Я думаю, что наш белорусский народ достаточно мудрый для того, чтобы вот эти все события закончились и мы стали жить по-прежнему в нормальной стране, в которой хочется жить, радоваться жизни. В стране, которая создана для наших детей и наших внуков.
Армия – это и есть неотъемлемая часть своего народа. Она предназначена для защиты его целостности территориальной, независимости и суверенитета. С этой задачей наши Вооруженные Силы и армия, конечно же, справятся. Армия является составной частью военной организации государства, куда входят другие силовые структуры. И она решает те задачи, которые ей предписаны в рамках нашего законодательства.
Войска, Вооруженные Силы, войска оперативного командования обучены. У нас есть кому защищать нашу страну, у нас есть чем защищать нашу страну, а самое главное – у нас есть что защищать – нашу родную, любимую Беларусь.