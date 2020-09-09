В Минске на аукцион выставили здание, которое имеет статус историко-культурной ценности. За сколько его можно купить?
Новости Беларуси. В столице продолжают продажу пустующих помещений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В сентябре потенциальным покупателям предлагают два объекта.
Так, аукцион по продаже изолированного помещения на Менделеева, 3 прошел на электронной торговой площадке городского центра недвижимости. Начальная цена лота составила более 9,5 тысяч рублей. По результатам аукциона цена возросла. Помещение обрело нового хозяина.
Также на продажу выставлено недостроенное здание на Революционной, 24а, которое имеет статус историко-культурной ценности. Стоимость объекта – около 4 миллионов рублей. Торги запланированы на 30 сентября.
Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета по государственному имуществу Мингорисполкома:
Продается сам объект недвижимости капитального строения, а также право заключения договора аренды земельного участка, на котором он находится.
Мы надеемся, что здание обретет нового хозяина. На базе этого здания возможна реализация самых смелых задумок. Цели очень широкие – это музейно-выставочная, административная, торговая. Самые разные цели – кроме жилья.
В 2020 году на аукционах в столице продано 17 объектов недвижимости на сумму около 7 миллионов рублей. На торги выставлено еще пять объектов.