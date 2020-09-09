В Минске на аукцион выставили здание, которое имеет статус историко-культурной ценности. За сколько его можно купить?

Так, аукцион по продаже изолированного помещения на Менделеева, 3 прошел на электронной торговой площадке городского центра недвижимости. Начальная цена лота составила более 9,5 тысяч рублей. По результатам аукциона цена возросла. Помещение обрело нового хозяина.

Новости Беларуси. В столице продолжают продажу пустующих помещений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также на продажу выставлено недостроенное здание на Революционной, 24а, которое имеет статус историко-культурной ценности. Стоимость объекта – около 4 миллионов рублей. Торги запланированы на 30 сентября.

Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета по государственному имуществу Мингорисполкома:

Продается сам объект недвижимости капитального строения, а также право заключения договора аренды земельного участка, на котором он находится.

Мы надеемся, что здание обретет нового хозяина. На базе этого здания возможна реализация самых смелых задумок. Цели очень широкие – это музейно-выставочная, административная, торговая. Самые разные цели – кроме жилья.