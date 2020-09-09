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В Минске на аукцион выставили здание, которое имеет статус историко-культурной ценности. За сколько его можно купить?

09 сентября 2020 16:04
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Новости Беларуси. В столице продолжают продажу пустующих помещений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В сентябре потенциальным покупателям предлагают два объекта.  

Так, аукцион по продаже изолированного помещения на Менделеева, 3 прошел на электронной торговой площадке городского центра недвижимости. Начальная цена лота составила более 9,5 тысяч рублей. По результатам аукциона цена возросла. Помещение обрело нового хозяина.  

В Минске на аукцион выставили здание, которое имеет статус историко-культурной ценности. За сколько его можно купить?-1

Также на продажу выставлено недостроенное здание на Революционной, 24а, которое имеет статус историко-культурной ценности. Стоимость объекта – около 4 миллионов рублей. Торги запланированы на 30 сентября.  

В Минске на аукцион выставили здание, которое имеет статус историко-культурной ценности. За сколько его можно купить?-4

В Минске на аукцион выставили здание, которое имеет статус историко-культурной ценности. За сколько его можно купить?-6

Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета по государственному имуществу Мингорисполкома:  
Продается сам объект недвижимости капитального строения, а также право заключения договора аренды земельного участка, на котором он находится.  

Мы надеемся, что здание обретет нового хозяина. На базе этого здания возможна реализация самых смелых задумок. Цели очень широкие – это музейно-выставочная, административная, торговая. Самые разные цели – кроме жилья.    

В Минске на аукцион выставили здание, которое имеет статус историко-культурной ценности. За сколько его можно купить?-9

В 2020 году на аукционах в столице продано 17 объектов недвижимости на сумму около 7 миллионов рублей. На торги выставлено еще пять объектов.  

# Аукционы # общество # Светлана Нагорнова # Фотофакт

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