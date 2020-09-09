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Снесут бараки и усадебную застройку. Как преобразится Автозаводской посёлок в Минске и сколько здесь появится новостроек

09 сентября 2020 15:48
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Новости Беларуси. Вместо усадебной застройки и бараков – современные многоэтажки. В Автозаводском поселке планируется масштабное строительство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Планируют возвести более 200 тысяч квадратных метров нового жилья.  

Снесут бараки и усадебную застройку. Как преобразится Автозаводской посёлок в Минске и сколько здесь появится новостроек-1

Ветхое жилье подлежит сносу. На этом месте появятся новостройки от 5 до 19 этажей. Осваивать территорию будут в пределах улиц Челюскинцев – Омельянюка – Одесской – Пржевальского – Ушакова и Котовского. Строительство пройдет в два этапа до 2023 и 2030 годов.  

Снесут бараки и усадебную застройку. Как преобразится Автозаводской посёлок в Минске и сколько здесь появится новостроек-4

Кроме новостроек, на участке планируют возвести объекты социального назначения и магазины.  

# План застройки Минска и Минской области # общество # Фотофакт

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