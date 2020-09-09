Снесут бараки и усадебную застройку. Как преобразится Автозаводской посёлок в Минске и сколько здесь появится новостроек

Новости Беларуси. Вместо усадебной застройки и бараков – современные многоэтажки. В Автозаводском поселке планируется масштабное строительство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ветхое жилье подлежит сносу. На этом месте появятся новостройки от 5 до 19 этажей. Осваивать территорию будут в пределах улиц Челюскинцев – Омельянюка – Одесской – Пржевальского – Ушакова и Котовского. Строительство пройдет в два этапа до 2023 и 2030 годов.