Александр Лукашенко: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия»

Это медийные профессионалы. И это не мешает им быть государственниками – любить свою Россию. Это знающие люди, поэтому понимают: атакуют Беларусь, но под прицелом уже Россия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится – ошибаетесь.

Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю, Путиным – я его предупредил: этому противостоять нельзя. А как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Нет. Ни у кого, даже у тех, кто всю эту паутину придумал – американцы. Вы же видите, что там творится. И Telegram-каналы там играют ведущую роль. Ну им-то и стоит – это они затеяли, они это начинали и притом давно. Не Россия и не Беларусь это затеяла – это они всегда этим занимались – и получили. Поэтому, ну, Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого: убрать интернет и прочее. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать.

Поэтому вы не расслабляйтесь, у вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте.

Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия.