Лилия Ананич: «Предателям в истории одно место – на свалке»

Новости Беларуси. Президент подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба документа, которые ранее были приняты депутатами и одобрены Советом Республики, зарегистрированы в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, что свидетельствует об их подписании главой государства. Насколько строгим будет наказание для тех, кто планирует беспорядки в стране? Как по закону поступят с теми, кто распространяет нацистское настроение и продвигает идеологию, которая давно признана преступной? Подробнее о главных новациях законов, подписанных 14 мая главой государства и призванных бороться с героизацией нацизма, мы поговорили с заместителем председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Лилией Ананич. Татьяна Савчик, СТВ:

Первое, что хотелось бы обсудить – это закон о недопущении нацизма. Вы имеете к нему прямое отношение, являетесь одним из разработчиков. Достаточно быстро его приняли. Были ли разногласия среди депутатов и можно ли сказать, что неонацизму в Беларуси с появлением закона наконец надежный заслон поставят? Мы не можем сказать, что с завтрашнего дня законом запрещаем ту или иную символику Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Было четкое понимание, что пришло время, чтобы в нашей стране появился вот такой комплексный документ, комплексный закон, который будет являться политическим, юридическим и моральном актом, твердо ставящим барьер по вопросам недопущения реабилитации нацизма, нацистских преступников и их пособников. Закон разработан, закон принят, он принят в соответствии с регламентом в первом, во втором чтении. Предшествовала такая кропотливая объемная работа, и я думаю, что этот документ будет надежным фактором, который четко расставляет акценты – в Беларуси нет нацизму.

Татьяна Савчик:

Как раз подробнее о том, как на практике закон будет работать и насколько строгое будет наказание в случае распространения в интернет-просторах той же символики. Лилия Ананич:

Министерство внутренних дел совместно с Комитетом государственной безопасности, совместно с Национальной академией наук будут определять перечни нацистских организаций, нацистской символики. Сказать сегодня, что мы с завтрашнего дня законом запрещаем ту или иную символику – мы так не можем, но это логически вытекает из законопроекта, что этот вопрос будет рассматриваться. Татьяна Савчик:

Сейчас же большинство нацистских настроений распространяются посредством Telegram-каналов в интернете, СМИ зарубежных. Как в этом случае поступать? Лилия Ананич:

Я думаю, что закон станет такой платформой выявления таких ресурсов и в установленном порядке ограничения доступа к таким ресурсам. И самое главное, есть система наказаний. Каждый должен понимать, что запрет реабилитации нацизма и нацистских преступников – это то, что государство будет отслеживать и наказывать. Наказательные меры содержатся в Законе о противодействии экстремизму. То есть, фактически, все, что касается предупреждения, предписания, закрытия организаций таких, выявления случаев финансирования и, соответственно, те наказания, которые последуют за те или иные действия.

Татьяна Савчик:

Вы уже сказали о том, что нацистские настроения, экстремизм – понятия, очень тесно связанные друг с другом. Сегодня был также подписан еще один закон – о противодействии экстремизму. Я бы хотела вас попросить обозначить главные инновации этого закона. «Белорусский народ не принимает давление извне, белорусский народ никогда не поддастся на спекуляцию самым главным – своей родиной» Лилия Ананич:

Мы увидели новые явления, которые вылились на наши улицы. Что, как не экстремизм, когда мы увидели вот эти сборища людей, попытки противодействовать работе предприятий, призывать к забастовкам. Это не что иное, как посягательство на независимость, суверенитет, на конституционный строй государства. Будут задействованы самые разные механизмы. От предупреждений до предписаний, до ликвидаций, до выяснения всех потоков. И, естественно, достаточно жесткая система наказаний. Вплоть до уголовной ответственности. Татьяна Савчик:

Мы недавно отпраздновали такой святой для нашего народа праздник, и даже в этот день очень многие беглые оппозиционеры тут планировали устроить какие-то беспорядки. Как вы думаете, почему в обществе это не нашло отклика?

Лилия Ананич:

Вы знаете, эти люди, по-моему, вообще оторвались от действительности и от понимания того, что происходит в нашей стране. Они служат не белорусскому народу, они служат своим заказчикам, и мы знаем уже, что сегодня это большая такая работа иностранных спецслужб по свержению и нашего Президента, и, мы говорим, по разрушению нашего государства. Но они оторвались от жизни, они знают наверняка, что эти планы не осуществимы, но когда пластинка заводится, понимаете, очень трудно ее самим же и остановить. Белорусский народ не принимает давление извне, белорусский народ никогда не поддастся на спекуляцию самым главным – своей родиной. Во время Великой Отечественной войны ценой таких потерь досталась эта Победа, и предателям в истории одно место – на свалке истории. Наш флаг и сегодня должен быть в сердце каждого белоруса Татьяна Савчик:

Сегодня очередная годовщина референдума 1995 года, именно тогда большинство белорусов проголосовали за действующую символику.