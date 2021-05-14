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Рома Когодовский перенёс очередную операцию. Организм ребёнка держится героически

14 мая 2021 16:40
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Новости Беларуси. Очередной этап хирургического лечения выполнен Роману Когодовскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12-летний мальчик получил серьезные травмы, спасая своего младшего брата на пожаре. Состояние ребенка на личном контроле Президента.

Рома Когодовский перенёс очередную операцию. Организм ребёнка держится героически-1

Рома по-прежнему находится в реанимации ожогового центра. С интервалом в 2-3 дня ему проводятся оперативные вмешательства. Организм ребенка держится героически. 14 мая врачи удаляли пострадавшему обожженные ткани с применением современных технологий. Сейчас медики делают все необходимое, чтобы стабилизировать состояние после операции.

Рома Когодовский перенёс очередную операцию. Организм ребёнка держится героически-4

Что касается второго юноши, то 16-летний подросток был стабилизирован после прошедшей на выходных операции, и 14 мая ему была выполнена поэтапная кожная пластика.

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# Пожар # общество # Рома Когодовский # Фотофакт

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