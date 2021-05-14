Рома Когодовский перенёс очередную операцию. Организм ребёнка держится героически

Новости Беларуси. Очередной этап хирургического лечения выполнен Роману Когодовскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12-летний мальчик получил серьезные травмы, спасая своего младшего брата на пожаре. Состояние ребенка на личном контроле Президента.

Рома по-прежнему находится в реанимации ожогового центра. С интервалом в 2-3 дня ему проводятся оперативные вмешательства. Организм ребенка держится героически. 14 мая врачи удаляли пострадавшему обожженные ткани с применением современных технологий. Сейчас медики делают все необходимое, чтобы стабилизировать состояние после операции.