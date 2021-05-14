Александр Лукашенко на экорынке «Валерьяново»: мы же не для показухи здесь собрались, это должно быть хорошим конкурентом Комаровке

Торговый комплекс развернулся на месте ранее пустовавших площадей. В свое время на этом месте строили торгово-развлекательный центр. Но инвестор не выполнил свои обязательства. В результате объект не был приспособлен для создания рынка. В сжатые сроки специалисты работали практически с чистого листа. Сегодня это многофункциональный четырехэтажный комплекс на 140 торговых мест на площади 20 тысяч квадратных метров. Покупателям представлена продукция как фермерских хозяйств, так и крупных аграрных предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если говорить народным языком, по маршруту следования Президента вы возвели неизвестно какой объект, который превратился в центр бардака, вашей бесхозяйственности. Ну, до вас, губернаторов. До вас заставлял я губернатора привести тут в порядок, вас долго терзал, но наконец-то свершилось. Это так, народным языком говоря. И возвели здесь посмотрим что. Но идея, вы же помните... Мы же не для показухи здесь собрались. Я хотел видеть здесь фермерский рынок, где любой есть продукт, есть товар – привез и продал. И это должно быть хорошим конкурентом нашей Комаровке.