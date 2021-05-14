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Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?

14 мая 2021 14:26
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров. 14 мая Президент ознакомился с работой современного экорынка «Валерьяново» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?-1

После доклада глава государства ознакомился с ассортиментом предлагаемой продукции. Александр Лукашенко около полутора часов ходил по торговым рядам. Свежее мясо, овощи, фрукты, сыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам – настоящий гастрономический рай для гурманов. Некоторые продукты Президент продегустировал.

Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?-4

Ну, по-разному. Где-то наша…
А что у вас импортное здесь?
Знаете, в основном белорусская вся продукция, только рыбка сушеная российская.

Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?-7

А эта?
А это наша Брестская область изготавливает, Селец.
Но все равно рыбу-то, сырье покупают?

Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?-10

Да, конечно, сырье импортное.
Конечно, прийти сюда можно с ума сойти. Вкусное все, красивое.

Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?-13

Президент также пообщался с продавцами рынка и поинтересовался нюансами их работы. Не обошлось сегодня и без полезных покупок. А что-то фермеры преподнесли Президенту в подарок. Надо также отметить, что вход для покупателей на рынок «Валерьяново» во время визита Президента был открыт. Многие из посетителей были удивлены увидеть в соседнем павильоне Александра Лукашенко.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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