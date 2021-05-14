Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров. 14 мая Президент ознакомился с работой современного экорынка «Валерьяново» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После доклада глава государства ознакомился с ассортиментом предлагаемой продукции. Александр Лукашенко около полутора часов ходил по торговым рядам. Свежее мясо, овощи, фрукты, сыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам – настоящий гастрономический рай для гурманов. Некоторые продукты Президент продегустировал.

– Ну, по-разному. Где-то наша…

– А что у вас импортное здесь?

– Знаете, в основном белорусская вся продукция, только рыбка сушеная российская.

– А эта?

– А это наша Брестская область изготавливает, Селец.

– Но все равно рыбу-то, сырье покупают?