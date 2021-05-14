Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров. 14 мая Президент ознакомился с работой современного экорынка «Валерьяново» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После доклада глава государства ознакомился с ассортиментом предлагаемой продукции. Александр Лукашенко около полутора часов ходил по торговым рядам. Свежее мясо, овощи, фрукты, сыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам – настоящий гастрономический рай для гурманов. Некоторые продукты Президент продегустировал.
– Ну, по-разному. Где-то наша…
– А что у вас импортное здесь?
– Знаете, в основном белорусская вся продукция, только рыбка сушеная российская.
– А эта?
– А это наша Брестская область изготавливает, Селец.
– Но все равно рыбу-то, сырье покупают?
– Да, конечно, сырье импортное.
– Конечно, прийти сюда – можно с ума сойти. Вкусное все, красивое.
Президент также пообщался с продавцами рынка и поинтересовался нюансами их работы. Не обошлось сегодня и без полезных покупок. А что-то фермеры преподнесли Президенту в подарок. Надо также отметить, что вход для покупателей на рынок «Валерьяново» во время визита Президента был открыт. Многие из посетителей были удивлены увидеть в соседнем павильоне Александра Лукашенко.
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