Акции протеста после инаугурации Президента: что это было. Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. 23 сентября оппоненты действующей власти организовали акции протестов против инаугурации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошлось без столкновений с силами правопорядка. К счастью, погибших нет, но без трагедий в тот вечер не обошлось. О последствиях попытки революции репортаж Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

23 сентября была поставлена жирная точка в истории белорусского выборного периода. Президент вступил в должность согласно закону и Конституции. И у хозяев наших «бандерлогов» случилась истерика. Они бросили своих немногочисленных поклонников в последний и решительный бой. Давайте вспомним, как это было.

Днем нагнеталась истерия, а польские «телеграмы» вновь достали инструкции построения сцепок и баррикад. Анархистские группировки заявили, что в эту ночь превратят стелу в Майдан, который будет стоять до победы. Расчет на кровопролитие и новые сакральные жертвы. И вот наступил вечер.

Григорий Азаренок:

Противостоять белорусской милиции у большинства борцов получалось до смешного плохо. Стоило появиться людям со щитами, и революционные порывы тут же испарялись, как и сами «воины света». Но в этот раз вышли радикалы. В ход пошли все доступные средства. Камни, автомобильные тараны. Очень яркая история. Водитель Volkswagen ломанулся в гущу событий – прямиком к транспорту силовиков. Зачем? Явно не дорогу спросить. Пара секунд, и он ломанулся задним ходом через несколько десятков милиционеров. Началась погоня. За неадекватным водителем рванули два экипажа ГАИ. На дороге он летел в таран и не думал останавливаться. Лихача зажали в одном из дворов. И снова задняя. Сотрудника ГАИ протаранили задним бампером, а потом в спину на полном ходу прилетела еще и открытая водительская дверь. Да так, что дверь вывернуло в другую сторону. А теперь зададим риторический вопрос. Этот гонщик, который к тому же был в машине с женой, понимает, что в Америке его бы застрелили? В милицию Минска за последние сутки обратились сотни человек. Почему люди звонят на 102?





Григорий Азаренок:

А это уже другая история. В светлые головы вложили идею – перекрывать дороги. Мол, так они шатают режим. Вот объясните, какой вред режиму от того, что в 10 часов вечера 10 протестующих не дают проехать машинам в Малиновке? А реально от этого страдают простые люди. «Инсультники» и роженицы, которые едут в скорой помощи, служба газа, которая спешит на вызов, да и просто водители, которые добираются домой. В этот день было зафиксировано рекордное число звонков на линию 102.

Григорий Азаренок:

Вы слышите, как вы уже всех достали? Люди просят стрелять по вам боевыми. Мы, конечно, это не поддерживаем. Но уже были прецеденты, когда нормальные люди выходили на улицы разбираться. А мы вернемся к тому вечеру. В сектантских каналах, конечно же, рассказывали, что милиционеры нападали и зверствовали. Но послушаем самих протестующих, у которых еще не случился «Telegram головного мозга» и есть собственные глаза. Протесты в Минске 23 сентября: правоохранителям пришлось применить спецсредства





Григорий Азаренок:

Но если бы только бутылки бросали. Нашлись и такие, кому пришло в голову помахаться с ОМОНом. Вот, что из этого получилось.

Нас окружили человек 6-7 примерно – я даже не помню, сколько там было – и начали наносить удары и применять физическую силу. Я закрывался рукой, попало по руке. Так вот перелом получил. Но понял это часа через два, когда только появился отек. Так ничего не почувствовал. Не болело. Подошли к этой толпе, я был в первых рядах, на переднем краю, поэтому и получил. Мое мнение, что все это начинается, исходит из разных Telegram-каналов, интернета. Основным является NEXTA – человек, который сидит за границей, он управляет людьми, которые живут в нашей стране. Я не понимаю, как можно на такие призывы идти. Владимир Корнилов: готовили силовое противостояние с правоохранительными органами задолго до дня выборов

Григорий Азаренок:

Но самое страшное – это когда к интернет-опьянению добавляется еще и алкогольное. Мужчина напился до состояния, когда даже «Жыве Беларусь» звучит невнятно, и вышел на проезжую часть перекрывать собой дорогу. Даже не на пешеходном переходе. В темноте водитель его не заметил и на скорости сбил. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. И тут уже риторический вопрос. Неужели люди, носящие фамилии Путило, Тихановская, Ковалькова, когда-то были белорусами. Ведь эти поломанные судьбы – это все их ответственность. Но вряд ли хоть капля совести скребет их нутро в теплых западных апартаментах. В Минске пьяный мужчина попал под машину. Он ходил по проезжей части и кричал

Впрочем, не обошлось и без позитива в этот вечер. Из-за перекрытой дороги дедушка не мог попасть домой. На помощь пришел ОМОН и так называемый автозак.