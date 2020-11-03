«Передайте всем, кто с вами работает сегодня». Что говорят белорусы, которые звонят на линию 102?

Шум во дворах, блокировка дорог и массовые флешмобы с перекрашиванием городской инфраструктуры. Вот лишь несколько телефонных обращений, которые оказались в нашем распоряжении.

– Добрый день, Ложинская, 19. На теннисном столе там змагары собрались рисовать свою портянку красно-белую. И причем не выходят. Нужно срочно как-то на это дело отреагировать.

– Здравствуйте. Вот смотрю телевизор, и там женщины с детьми, с колясками, с маленькими. Неужели на них ничего не действует там? Хотя бы их родительских прав лишали. Это брать детей с собой на такой манифест. Это же не в какие рамки не входит.

– Девушка, добрый день. Есть у нас домовой чат. Вчера буквально зашел, посмотрел, почитал. Уже перепостили сообщение из кого-то Telegram-канала. Какая-то там «Специальная полиция Республики Беларусь», якобы поддержим петицию по объявлению представителей власти террористами. Немножко меня уже начинает этот чатик смущать. Я там пару раз попытался как-то людей образумить тактично. Кто высказывался против их позиции, они сразу в бан. Какие-то замечания по поводу тех же забастовок и так далее они просто игнорируют. То есть создают какой-то свой оппозиционный чат, прикрываясь наименованием дома товарищества собственников.

– Добрый вечер. Помочь мне ничем не нужно. Хочу сказать вам спасибо огромное, и будьте добры, передайте всем, кто с вами работает сегодня, будет работать завтра, огромное спасибо. Спасибо, всего вам доброго, будьте здоровы. До свидания.

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