Прямой эфир

Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»

25 сентября 2020 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Откуда растут ноги у белорусских протестов? Взгляд зарубежных политологов и тех, кто пытается восстановить порядок на наших улицах.

Уходи! Уходи! Уходи!

Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»-1

Вот так, по мнению оппозиции, выглядит мирный протест. И даже глядя на подобные кадры агрессивно настроенной толпы, координаторы протеста остаются при своем мнении. Один из сотрудников милиции лично рассказал нам, с чем ему пришлось столкнуться в ходе беспорядков 23 сентября.

Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»-4

Я получил перелом со смещением кисти. Произошло это вчера в районе стелы – пересечение проспекта Машерова с Победителей. Мы подъехали к одной группе, которая составляла порядка 1 000 человек. Они перекрыли дорожное движение, шли по проспекту, по Победителей. Поступила команда от командиров задерживать данных граждан, которые явно нарушают общественный порядок. Начали задерживать. Сразу же, когда мы подошли с напарником вдвоем, начали одного задерживать с символикой, нас окружили человек 6-7 примерно – я даже не помню, сколько там было и начали наносить удары и применять физическую силу.

Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»-7

Наш герой с сожалением констатирует тот факт, что подстрекательством занимаются извне, а люди слепо следуют этим командам, считая, что это игра.

Сергей Михеев: не выходит вытянуть Лукашенко на какое-то массовое побоище, чтобы сразу там человек 100 погибло

Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»-10

Мое мнение, что это просто люди, которым не хватает якобы адреналина в жизни, и они хотят себя этим как-то подзадорить. Ударить там милиционера, сотрудника милиции, выложить это все в интернет, снять, так сказать, хайпануть. Все это начинается и исходит из разных Telegram-каналов в интернете, основным из которых является NEXTA, который все знает. Человек, который сидит за границей, управляет людьми, которые живут в нашей стране. Я, если честно, не понимаю, как можно на такие призывы идти.

Но тяжести и лишение службы сотрудников не пугают. Их больше волнует безопасность их родных и близких. И в свете последних публикаций персональных данных представителей МВД это действительно обоснованно. 

Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»-13

Ни один из нас не боится показать свое лицо. Просто мы боимся за своих родных, что это все коснется жены, мамы, папы, сына. Все, кого я знаю, готовы снять маски, работать без масок. Все такую информацию доводили. Но просто говорим, что мы боимся за своих родных.

# Акции протеста # общество # Сергей Михеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Михеев: не выходит вытянуть Лукашенко на какое-то массовое побоище, чтобы сразу там человек 100 погибло
25 сентября 2020 17:26

Сергей Михеев: не выходит вытянуть Лукашенко на какое-то массовое побоище, чтобы сразу там человек 100 погибло

Владимир Корнилов: готовили силовое противостояние с правоохранительными органами задолго до дня выборов
25 сентября 2020 16:46

Владимир Корнилов: готовили силовое противостояние с правоохранительными органами задолго до дня выборов

«Ни до чего бы это не довело всё равно». Что думают о призывах к забастовкам работники крупных предприятий Пинска?
25 сентября 2020 16:13

«Ни до чего бы это не довело всё равно». Что думают о призывах к забастовкам работники крупных предприятий Пинска?