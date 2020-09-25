Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»

Вот так, по мнению оппозиции, выглядит мирный протест. И даже глядя на подобные кадры агрессивно настроенной толпы, координаторы протеста остаются при своем мнении. Один из сотрудников милиции лично рассказал нам, с чем ему пришлось столкнуться в ходе беспорядков 23 сентября.

Я получил перелом со смещением кисти. Произошло это вчера в районе стелы – пересечение проспекта Машерова с Победителей. Мы подъехали к одной группе, которая составляла порядка 1 000 человек. Они перекрыли дорожное движение, шли по проспекту, по Победителей. Поступила команда от командиров задерживать данных граждан, которые явно нарушают общественный порядок. Начали задерживать. Сразу же, когда мы подошли с напарником вдвоем, начали одного задерживать с символикой, нас окружили человек 6-7 примерно – я даже не помню, сколько там было – и начали наносить удары и применять физическую силу.

Наш герой с сожалением констатирует тот факт, что подстрекательством занимаются извне, а люди слепо следуют этим командам, считая, что это игра.

Мое мнение, что это просто люди, которым не хватает якобы адреналина в жизни, и они хотят себя этим как-то подзадорить. Ударить там милиционера, сотрудника милиции, выложить это все в интернет, снять, так сказать, хайпануть. Все это начинается и исходит из разных Telegram-каналов в интернете, основным из которых является NEXTA, который все знает. Человек, который сидит за границей, управляет людьми, которые живут в нашей стране. Я, если честно, не понимаю, как можно на такие призывы идти.

Но тяжести и лишение службы сотрудников не пугают. Их больше волнует безопасность их родных и близких. И в свете последних публикаций персональных данных представителей МВД это действительно обоснованно.