Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»

Новости Беларуси. Откуда растут ноги у белорусских протестов? Взгляд зарубежных политологов и тех, кто пытается восстановить порядок на наших улицах.
Уходи! Уходи! Уходи!
Новости Беларуси. Откуда растут ноги у белорусских протестов? Взгляд зарубежных политологов и тех, кто пытается восстановить порядок на наших улицах.
Уходи! Уходи! Уходи!
Вот так, по мнению оппозиции, выглядит мирный протест. И даже глядя на подобные кадры агрессивно настроенной толпы, координаторы протеста остаются при своем мнении. Один из сотрудников милиции лично рассказал нам, с чем ему пришлось столкнуться в ходе беспорядков 23 сентября.
Я получил перелом со смещением кисти. Произошло это вчера в районе стелы – пересечение проспекта Машерова с Победителей. Мы подъехали к одной группе, которая составляла порядка 1 000 человек. Они перекрыли дорожное движение, шли по проспекту, по Победителей. Поступила команда от командиров задерживать данных граждан, которые явно нарушают общественный порядок. Начали задерживать. Сразу же, когда мы подошли с напарником вдвоем, начали одного задерживать с символикой, нас окружили человек 6-7 примерно – я даже не помню, сколько там было – и начали наносить удары и применять физическую силу.
Наш герой с сожалением констатирует тот факт, что подстрекательством занимаются извне, а люди слепо следуют этим командам, считая, что это игра.
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Мое мнение, что это просто люди, которым не хватает якобы адреналина в жизни, и они хотят себя этим как-то подзадорить. Ударить там милиционера, сотрудника милиции, выложить это все в интернет, снять, так сказать, хайпануть. Все это начинается и исходит из разных Telegram-каналов в интернете, основным из которых является NEXTA, который все знает. Человек, который сидит за границей, управляет людьми, которые живут в нашей стране. Я, если честно, не понимаю, как можно на такие призывы идти.
Но тяжести и лишение службы сотрудников не пугают. Их больше волнует безопасность их родных и близких. И в свете последних публикаций персональных данных представителей МВД это действительно обоснованно.
Ни один из нас не боится показать свое лицо. Просто мы боимся за своих родных, что это все коснется жены, мамы, папы, сына. Все, кого я знаю, готовы снять маски, работать без масок. Все такую информацию доводили. Но просто говорим, что мы боимся за своих родных.