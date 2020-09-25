Владимир Корнилов: готовили силовое противостояние с правоохранительными органами задолго до дня выборов

Владимир Корнилов, политолог (Россия):

Они готовили силовые протесты, силовое противостояние с правоохранительными органами задолго до дня выборов. Причем жесткое противостояние готовили, выкладывали инструкции, как противостоять милиции, как атаковать ее, как поджигать милицейскую спецтехнику и так далее. Все это выкладывалось постоянно, вплоть до того, какую одежду нужно с собой брать, какие экипировки для противостояния с правоохранителями. Все это выкладывалось постоянно, регулярно. Первые 2-3 дня (ведь, с чего началось) сразу же с атак против правоохранителей, чего наши не только либералы, прямо скажу, но широкая публика пропустили, не до того было, неинтересно было Беларусью заниматься. Затем началась реакция как бы на жестокость правоохранительных органов, и тут сразу же NEXTA убрали все эти инструкции. Последние несколько недель они ничего этого не выкладывали, вроде бы как мирный протест. И действительно, как можно против детей и женщин так жестко действовать, как действовали первые несколько дней белорусские правоохранители. Вот вам технологии тоже раскрутки всего этого.