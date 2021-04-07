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Транспорт будет «разговаривать» со слабовидящим через приложение. Как создают доступную среду в Гомеле?

07 апреля 2021 07:17
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Новости Беларуси. Гомельские троллейбусы первыми в стране адаптируют для людей со слабым зрением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилотный проект «Создание доступной среды на пассажирском транспорте» предусматривает установку в салонах и на остановках специальных речевых информаторов.

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Транспорт будет «разговаривать» со слабовидящим через приложение. Как создают доступную среду в Гомеле?-1

Транспорт будет в прямом смысле слова разговаривать со слабовидящими через специальное мобильное приложение. Скачать его может бесплатно любой желающий. Часть оборудования уже закуплена и будет установлена в ближайшее время.

Транспорт будет «разговаривать» со слабовидящим через приложение. Как создают доступную среду в Гомеле?-4

Людмила Болдуева, заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Мешать он никому не будет, издавать какие-то звуки он тоже не будет. Он будет срабатывать только тогда, когда им воспользуется человек с инвалидностью по зрению. И то ему информация будет направляться только в его наушники.

Чтобы воспользоваться этой системой, есть бесплатное приложение «BuzzPoint». Там будет заложена вся информация: ему расскажут, где находится этот остановочный пункт, что около остановочного пункта находится, и когда подойдет номер маршрута. Все через смартфон.

Транспорт будет «разговаривать» со слабовидящим через приложение. Как создают доступную среду в Гомеле?-7

Навигационная система сделает для незрячих и слабовидящих людей пользование транспортом более комфортным.

Транспорт будет «разговаривать» со слабовидящим через приложение. Как создают доступную среду в Гомеле?-10

Это очередной этап создания в Гомеле безбарьерной среды. Речевыми информаторами в областном центре уже оборудованы поликлиника, торговый центр, гостиница и спортивный комплекс.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Людмила Болдуева # Фотофакт

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