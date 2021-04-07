Транспорт будет «разговаривать» со слабовидящим через приложение. Как создают доступную среду в Гомеле?

Транспорт будет в прямом смысле слова разговаривать со слабовидящими через специальное мобильное приложение. Скачать его может бесплатно любой желающий. Часть оборудования уже закуплена и будет установлена в ближайшее время.

Людмила Болдуева, заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению:

Мешать он никому не будет, издавать какие-то звуки он тоже не будет. Он будет срабатывать только тогда, когда им воспользуется человек с инвалидностью по зрению. И то ему информация будет направляться только в его наушники.

Чтобы воспользоваться этой системой, есть бесплатное приложение «BuzzPoint». Там будет заложена вся информация: ему расскажут, где находится этот остановочный пункт, что около остановочного пункта находится, и когда подойдет номер маршрута. Все через смартфон.