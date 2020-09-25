Сергей Михеев: не выходит вытянуть Лукашенко на какое-то массовое побоище, чтобы сразу там человек 100 погибло

Сергей Михеев, российский политолог:

Нахрапом взять не получилось, поэтому ситуация переведена в какой-то долгосрочный режим. Но в этом долгосрочном режиме все может сдохнуть, все может скиснуть. И все это прекрасно понимают – я имею в виду организаторов. Поэтому для того, чтобы это не скисло, взрывные провокации и так далее. Ну вот не выходит вытянуть Лукашенко на какое-то массовое побоище, так, чтобы сразу там человек 100 погибло. Не получается. Степень контроля над ситуацией со стороны властей гораздо выше, и поэтому не очень хорошо получается.

Пострадавший во время протестов сотрудник милиции: «Все, кого я знаю, готовы работать без масок»

А так единственный путь все-таки эти уличные протесты стимулировать – это пролить кровь. Чем больше крови будет, тем больше будет жертв, тем, к сожалению, для них лучше. Они просто страшно боятся, что на них перестанут обращать внимания. Надо вот что понять: основная масса этих людей – это просто мясо. И самое главное – это то, что ими пожертвуют, ими пожертвуют те, кто стоит за ними, – организаторы и основная верхушка активистов. Они прекрасно понимают, что это такое, для них это просто расходный материал. Им очень хотелось бы, чтобы этих людей били, сажали и так далее. Им они для этого нужны. Понимают они это, не понимают – это другой вопрос.