«Нашим детям и внукам здесь жить». Что говорят жители Минска об уличных протестах? 5 мнений

Новости Беларуси. Протесты на белорусских улицах становятся все более агрессивными, отмечают в МВД, и перерастают в открытые столкновения. Участники стычек – преимущественно молодые люди в возрасте до 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие протестующие ведут себя грубо, сознательно идут на конфликт с милицией. Выстраиваются в живые цепочки, блокируют пешеходное и транспортное движение. В этой связи правоохранители вынуждены использовать спецсредства и технику. От действий митингующих очень сильно устали мирные белорусы. Вот что они говорят по поводу всего происходящего.

Я на них не хожу. Я за Лукашенко.

Мы за Лукашенко. Все в достатке живем, слава богу, мирно живем. Ну а что больше надо?

Я же живу на проспекте. Это под моими окнами вот площадь Якуба Коласа. Это да, раздражает, эти машины, эти речевки. И я вот наблюдаю, что люди там не самостоятельно, среди них есть руководители, которые говорят им, когда кричать, что делать. Наши, ну как, молодежь сама так не собралась бы: это все, как вам сказать, под руководством иных сил, которые, наверное, не хотят, чтобы мы жили хорошо и счастливо.

– Когда человек работает, ходит на работу и ему надо кормить семью, я думаю, не стоит так делать вообще. – Вы не ходили? – Нет. Просто на это времени, во-первых, нет и мне это не надо в общем-то.