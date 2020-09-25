«Нашим детям и внукам здесь жить». Что говорят жители Минска об уличных протестах? 5 мнений
Новости Беларуси. Протесты на белорусских улицах становятся все более агрессивными, отмечают в МВД, и перерастают в открытые столкновения. Участники стычек – преимущественно молодые люди в возрасте до 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие протестующие ведут себя грубо, сознательно идут на конфликт с милицией. Выстраиваются в живые цепочки, блокируют пешеходное и транспортное движение. В этой связи правоохранители вынуждены использовать спецсредства и технику.
От действий митингующих очень сильно устали мирные белорусы. Вот что они говорят по поводу всего происходящего.
Я на них не хожу. Я за Лукашенко.
Мы за Лукашенко. Все в достатке живем, слава богу, мирно живем. Ну а что больше надо?
Я же живу на проспекте. Это под моими окнами вот площадь Якуба Коласа. Это да, раздражает, эти машины, эти речевки. И я вот наблюдаю, что люди там не самостоятельно, среди них есть руководители, которые говорят им, когда кричать, что делать. Наши, ну как, молодежь сама так не собралась бы: это все, как вам сказать, под руководством иных сил, которые, наверное, не хотят, чтобы мы жили хорошо и счастливо.
– Когда человек работает, ходит на работу и ему надо кормить семью, я думаю, не стоит так делать вообще.
– Вы не ходили?
– Нет. Просто на это времени, во-первых, нет и мне это не надо в общем-то.
У нас такая страна великолепная, я обожаю Беларусь. Нам здесь жить и нашим детям и внукам здесь жить. Мы хотим, чтобы все было хорошо. Здесь, конечно, сделано очень много Президентом, много сделано. Хотелось бы, чтобы мы еще, понимаете, поколение-то новое выросло, вот ваше поколение, оно же уже выросло, оно хочет уже немножко изменений. Как-то надо учитывать и с этой стороны, и с этой. Только мирным путем.