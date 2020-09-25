В милицию Минска за последние сутки обратились сотни человек. Почему люди звонят на 102?

Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек.

Новости Беларуси. На протестующих минчане жалуются массово. На линию 102 активно звонят те, кто недоволен действиями участников несанкционированных массовых мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мешают и работе милицейских патрулей. А все из-за того, что Telegram-каналы активно призывают людей выходить на улицы и проезжие части, блокировать дороги в часы пик. Специально выбрано время, чтобы как можно больше людей страдали от громких клаксонов и кричащих протестующих. Так они создают иллюзию массовости. Но, видимо, кому-то все равно, что провокации порождают большие проблемы для обычных граждан. Как отмечают в МВД, ни один звонок на «102» не останется без внимания.

Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, тут когда-нибудь на Немигу приедет бригада, чтобы их погонять? Невозможно в квартире находиться. Они вон перекрыли всю дорогу.

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Вы в курсе, что здесь, вот на углу Плеханова-Рокоссовского, там, где подземный переход, перекрыли дорогу? Ходят взад-вперед! И стоят машины. Потому что не будут же на людей-то ездить. А они руки в брюки, и ходят туда-сюда.

Здравствуйте! Скажите, в Серебрянке собрались на дороге люди. Стоят. Я не пропустил их получается. И разбили мне стекло.

Здравствуйте! Это водитель автобуса. Вот здесь перед Каменной Горкой в шеренгу выстроились 10 человек этих митингующих и не пускают ни автобус, ни машины. Как проехать нам?

Плеханова-Рокоссовского перекресток. Неадекватные перекрывают дорогу. Я на автобусе не могу проехать по маршруту.