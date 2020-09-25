В милицию Минска за последние сутки обратились сотни человек. Почему люди звонят на 102?
Новости Беларуси. На протестующих минчане жалуются массово. На линию 102 активно звонят те, кто недоволен действиями участников несанкционированных массовых мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек.
Выходки протестующих не дают нормально жить законопослушным людям. Из-за неадекватных действий белорусы не успевают вовремя вернуться домой. Протестующие препятствуют проезду общественного транспорта, экстренных служб города.
Мешают и работе милицейских патрулей. А все из-за того, что Telegram-каналы активно призывают людей выходить на улицы и проезжие части, блокировать дороги в часы пик. Специально выбрано время, чтобы как можно больше людей страдали от громких клаксонов и кричащих протестующих. Так они создают иллюзию массовости. Но, видимо, кому-то все равно, что провокации порождают большие проблемы для обычных граждан. Как отмечают в МВД, ни один звонок на «102» не останется без внимания.
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, тут когда-нибудь на Немигу приедет бригада, чтобы их погонять? Невозможно в квартире находиться. Они вон перекрыли всю дорогу.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Вы в курсе, что здесь, вот на углу Плеханова-Рокоссовского, там, где подземный переход, перекрыли дорогу? Ходят взад-вперед! И стоят машины. Потому что не будут же на людей-то ездить. А они руки в брюки, и ходят туда-сюда.
Здравствуйте! Скажите, в Серебрянке собрались на дороге люди. Стоят. Я не пропустил их получается. И разбили мне стекло.
Здравствуйте! Это водитель автобуса. Вот здесь перед Каменной Горкой в шеренгу выстроились 10 человек этих митингующих и не пускают ни автобус, ни машины. Как проехать нам?
Плеханова-Рокоссовского перекресток. Неадекватные перекрывают дорогу. Я на автобусе не могу проехать по маршруту.
Что касается блокировки дорог, правоохранителями проводится проверка.
Напомним, за подобные действия предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности. МВД рекомендует не поддаваться на призывы деструктивных Telegram-каналов.