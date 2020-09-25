В Минске пьяный мужчина попал под машину. Он ходил по проезжей части и кричал

Новости Беларуси. Инцидент, который произошел вечером 24 сентября на улице Денисовской в Минске. Пьяный мужчина выкрикивал протестные лозунги на дороге, пока его не сбила машина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этих кадрах видно, как на проезжей части из полосы в полосу ходит человек, а его объезжают машины. Итог плачевный: на мужчину наехал автомобиль. Пострадавшего, 25-летнего минчанина, забрала скорая помощь. Сейчас он в тяжелом состоянии. И, как стало известно, в момент ДТП мужчина был пьян.

В МВД в очередной раз напоминают, что протестующие, выходя на проезжую часть, подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.