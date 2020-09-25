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В Минске пьяный мужчина попал под машину. Он ходил по проезжей части и кричал

25 сентября 2020 15:11
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Новости Беларуси. Инцидент, который произошел вечером 24 сентября на улице Денисовской в Минске. Пьяный мужчина выкрикивал протестные лозунги на дороге, пока его не сбила машина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске пьяный мужчина попал под машину. Он ходил по проезжей части и кричал -1

На этих кадрах видно, как на проезжей части из полосы в полосу ходит человек, а его объезжают машины. Итог плачевный: на мужчину наехал автомобиль. Пострадавшего, 25-летнего минчанина, забрала скорая помощь. Сейчас он в тяжелом состоянии. И, как стало известно, в момент ДТП мужчина был пьян.  

В МВД в очередной раз напоминают, что протестующие, выходя на проезжую часть, подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.  

Если вы стали очевидцем подобной ситуации, незамедлительно сообщите об этом в 102.   

# Авария в Минске # происшествия # Виктория Ходосок # Фотофакт

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