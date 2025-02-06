В Крупках идут работы по ремонту пешеходных мостов

В Крупках сейчас особое внимание пешеходным мостам на Крупском водохранилище, протяженность каждого из которых порядка 150 метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Крупках сейчас особое внимание пешеходным мостам на Крупском водохранилище, протяженность каждого из которых порядка 150 метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Акцент на два путепровода в районе улицы Беляева. Предусмотрена замена несущих колонн и железобетонного покрытия. Появятся крытые навесы и современное освещение. Уже уложено полкилометра плитки.
А весной прилегающую территорию благоустроят: высадят кустарники, разобьют клумбы. Уже готов к вводу мост через реку по улице Московской в районе бывшего плодоовощного завода.
Екатерина Чеснович, заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Крупского райисполкома:
Работы ведутся ежедневно, строительство начато в ноябре 2024 года, сроки завершения, согласно проектно-сметной документации, определены концом февраля. На работах по капитальному ремонту мостовых сооружений задействована специализированная техника, которая сегодня позволяет большепролетное сооружение демонтировать и потом вернуть на место.
В этом году в рамках благоустройства в Крупском районе высадят более 30 тысяч цветов, деревьев и кустарников.