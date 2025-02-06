В Крупках идут работы по ремонту пешеходных мостов

В Крупках сейчас особое внимание пешеходным мостам на Крупском водохранилище, протяженность каждого из которых порядка 150 метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акцент на два путепровода в районе улицы Беляева. Предусмотрена замена несущих колонн и железобетонного покрытия. Появятся крытые навесы и современное освещение. Уже уложено полкилометра плитки.

А весной прилегающую территорию благоустроят: высадят кустарники, разобьют клумбы. Уже готов к вводу мост через реку по улице Московской в районе бывшего плодоовощного завода.