Это работа политиков, которые смогли народ оболванить – белорус о ситуации в Украине

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Иван Овсяник, машинист-инструктор Минского метрополитена:
Человека, который не следит за этим, наверное, нет сейчас. Потому что то, что делается на той же Украине, наверное, ненормально. Поэтому, наверное, все следят и хотят, чтобы быстрее это закончилось, чтобы все-таки пришло все к нормальному. Потому что это все напрягает, наверное, всех. И тем более то, что рассказывают, там показывают. Это, наверное, страшно. Кому бы хотелось, чтобы у нас был сосед неадекватный? Даже живя в своей квартире, хотели бы получить неадекватного соседа? Я, наверное, никому не хотел, даже семье обыкновенной.
Поэтому государство, будем считать, одна очень-очень большая семья, которая тоже хотела бы, чтобы у него были адекватные соседи. Я не политик, мне трудно в этом отношении судить. Но то, что делается... Я учился в Киеве, но это были далекие годы. Куча друзей. Мы ходили на те же танцы в Голосеевский парк. Девушек украинских на танцы водили. Ребята к нам украинцы приходили, где-то по рюмке выпивали. Они были весьма адекватные. Поэтому я бы не сказал, что это народ. Я думаю, что это все-таки политика. Это работа политиков, которые так сумели народ оболванить.
Иван Овсяник:
Есть такая поговорка: лучше плохой мир, чем хорошая война. Я бы не хотел, чтобы мой сын пошел воевать с теми же украинцами. Лучше жить мирно. Я бы не хотел, чтобы стояли натовские ракеты возле Гомеля, куда я езжу к жене, там родственники живут. Наверное, сейчас все делается так, как оно должно быть. Я думаю, что риторика Президента в этом отношении правильная, потому что никому это не нужно. Жизнь человека весьма коротка. У меня уже солидный возраст. И тратить ее для того, чтобы сидеть в окопе, убивать себе подобных… Я считаю, что это нехорошо.
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