Это работа политиков, которые смогли народ оболванить – белорус о ситуации в Украине

Иван Овсяник, машинист-инструктор Минского метрополитена:

Человека, который не следит за этим, наверное, нет сейчас. Потому что то, что делается на той же Украине, наверное, ненормально. Поэтому, наверное, все следят и хотят, чтобы быстрее это закончилось, чтобы все-таки пришло все к нормальному. Потому что это все напрягает, наверное, всех. И тем более то, что рассказывают, там показывают. Это, наверное, страшно. Кому бы хотелось, чтобы у нас был сосед неадекватный? Даже живя в своей квартире, хотели бы получить неадекватного соседа? Я, наверное, никому не хотел, даже семье обыкновенной.

Поэтому государство, будем считать, одна очень-очень большая семья, которая тоже хотела бы, чтобы у него были адекватные соседи. Я не политик, мне трудно в этом отношении судить. Но то, что делается... Я учился в Киеве, но это были далекие годы. Куча друзей. Мы ходили на те же танцы в Голосеевский парк. Девушек украинских на танцы водили. Ребята к нам украинцы приходили, где-то по рюмке выпивали. Они были весьма адекватные. Поэтому я бы не сказал, что это народ. Я думаю, что это все-таки политика. Это работа политиков, которые так сумели народ оболванить.