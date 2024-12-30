Всё вроде хорошо, но медленно – Лукашенко потребовал нарастить темпы строительства метро

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается метрополитена, я хочу, чтобы ты это услышал и правительство: все вроде хорошо, но медленно. Надо быстрее – в два раза. Зачем я тебе эту «Алесю» покупал?

– Мы сейчас планируем купить второй щит, потому что одного не хватает. И тогда мы бы могли работать вторым, уже начинать работать и двигаться дальше.

– Но об этом мы уже говорили.

– Поэтому мы сейчас отработали.

– Надо, значит надо.

– Мы его купим. Цена приемлемая. В целом, три станции обошлись в 832 миллиона рублей. Один километр, в эквиваленте доллара, получается у нас порядка 70 миллионов долларов.

– Немало. Никуда не денешься. В Минске метро надо делать настоящее, хорошее. Я на что намекаю? Нам придется школу эту расширять, я об этом скажу людям. И выходить наверх. У нас же города-спутники, нам надо их тоже, где нужно, связать надежным метро. Но уже не под землей, а поверху. И это они пусть строят, метрополитеновцы.

Лукашенко: спрос должен быть со всех железный. Главное – это люди. Подробности здесь.