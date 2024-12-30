Всё вроде хорошо, но медленно – Лукашенко потребовал нарастить темпы строительства метро

Не надо загонять под землю дворцы! Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения нового участка третьей линии Минского метропилитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не надо загонять под землю дворцы! Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения нового участка третьей линии Минского метропилитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается метрополитена, я хочу, чтобы ты это услышал и правительство: все вроде хорошо, но медленно. Надо быстрее – в два раза. Зачем я тебе эту «Алесю» покупал?
– Мы сейчас планируем купить второй щит, потому что одного не хватает. И тогда мы бы могли работать вторым, уже начинать работать и двигаться дальше.
– Но об этом мы уже говорили.
– Поэтому мы сейчас отработали.
– Надо, значит надо.
– Мы его купим. Цена приемлемая. В целом, три станции обошлись в 832 миллиона рублей. Один километр, в эквиваленте доллара, получается у нас порядка 70 миллионов долларов.
– Немало. Никуда не денешься. В Минске метро надо делать настоящее, хорошее. Я на что намекаю? Нам придется школу эту расширять, я об этом скажу людям. И выходить наверх. У нас же города-спутники, нам надо их тоже, где нужно, связать надежным метро. Но уже не под землей, а поверху. И это они пусть строят, метрополитеновцы.
Лукашенко: спрос должен быть со всех железный. Главное – это люди. Подробности здесь.
А ведь в середине 1990-х Президенту предлагали и вовсе закрыть метро. Но несмотря на все трудности, глава государства настоял на своем: продолжать его развивать. Сегодня Минский метрополитен, с учетом новых объектов, – это уже 36 станций. Специалисты приступили к проектированию 4-й ветки протяженностью 25 километров. Она будет насчитывать 17 станций. После торжественной церемонии открытия нового участка Минского метрополитена Александр Лукашенко отправился осмотреть новые станции. Подробности – в нашем следующем выпуске.