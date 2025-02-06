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Новости по тегу #Иван Овсяник

90-е и сейчас – это небо и земля. Белорус о встрече с Лукашенко, протестах в метро и дружбе с украинцами
06 февраля 2025 16:43

90-е и сейчас – это небо и земля. Белорус о встрече с Лукашенко, протестах в метро и дружбе с украинцами

Это работа политиков, которые смогли народ оболванить – белорус о ситуации в Украине
06 февраля 2025 16:30

Это работа политиков, которые смогли народ оболванить – белорус о ситуации в Украине

«Я не знаю, что в 2020 году хотели». Машинист минского метро вспомнил забастовки в 1996-м
06 февраля 2025 16:23

«Я не знаю, что в 2020 году хотели». Машинист минского метро вспомнил забастовки в 1996-м

Повёз первых пассажиров в 1984-м! Пообщались с «Минчанином года» – машинистом минского метро
03 января 2024 09:30

Повёз первых пассажиров в 1984-м! Пообщались с «Минчанином года» – машинистом минского метро

При создании станции «Октябрьская» были найдены бивни мамонта. Как строилось метро в Минске?
05 сентября 2022 14:42

При создании станции «Октябрьская» были найдены бивни мамонта. Как строилось метро в Минске?

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста
09 ноября 2018 18:44

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»
09 ноября 2018 18:44

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»