Новости по тегу #Иван Овсяник

Как в действительности тогда все происходило, кто сбил с толку бунтарей, чем были недовольны и как развивалась напряженная ситуация дальше. Об этом и не только из первых уст.
«Даже живя в своей квартире, хотели бы получить неадекватного соседа? Государство, будем считать, одна очень-очень большая семья, которая тоже хотела бы, чтобы у него были адекватные соседи».
«В 2020 году я не понимаю, чего хотели. Если я в 1996-м получал 40 долларов, то в 2020 году я получал нормальную зарплату».
08 октября 2026 19:41
08 октября 2026 18:49
08 октября 2026 18:42
08 октября 2026 18:41
08 октября 2026 18:35
08 октября 2026 18:27
08 октября 2026 18:25
08 октября 2026 18:02