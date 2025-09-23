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ГПК: 1210 фур стоят в очереди на въезд в Литву

23 сентября 2025 09:43
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ГПК: 1210 фур стоят в очереди на въезд в Литву-0

На границе с Литвой наблюдаются значительные очереди. Об этом сообщает Госпогранкомитет в Telegram-канале.

На КПП Медининкай и Шальчининкай скопились в общей сложности 1210 грузовых автомобилей, пропуск которых составляет лишь 15% и 33% от обычного дневного трафика.

На латвийском пограничном переходе в Патерниеки 41% грузовиков уже прошел контроль, а 630 фур ожидают.

На литовских пограничных переходах также ждут около 200 легковых автомобилей. Там пропущено только 40% и 45% от обычного трафика.

Фото: pixabay

# Госпогранкомитет

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