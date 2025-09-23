Белорусский певец снял клип про вампиров – Никита Фоминых про сагу из минского метро

Александр Стасевич, ведущий: В следующем году вы отмечаете 25-летний юбилей творческой деятельности и свой 40-летний юбилей. Наверное, для зрителя вы что-то готовите?

Никита Фоминых, певец:

Я готовлю все время, независимо от юбилеев, дат. Как режиссеры говорят, ты должен удивлять, ты должен всегда делать что-то новое. И песня «По правилам и без» – это одна из таких жемчужин. Написали ее для меня замечательные российские авторы – Ульяна Медведева и Роман Родин.

Сразу, когда песня появилась в моем репертуаре, появилась идея снять клип. Но клип, который пришел на телевидение, отфильтрованный. Потому что в первой версии мой герой мчится, он думает о любви. И в первой версии мотоцикл улетал в кювет.