Белорусский певец снял клип про вампиров – Никита Фоминых про сагу из минского метро
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – белорусский певец Никита Фоминых с премьерой клипа на песню «По правилам и без».
Александр Стасевич, ведущий:
В следующем году вы отмечаете 25-летний юбилей творческой деятельности и свой 40-летний юбилей. Наверное, для зрителя вы что-то готовите?
Никита Фоминых, певец:
Я готовлю все время, независимо от юбилеев, дат. Как режиссеры говорят, ты должен удивлять, ты должен всегда делать что-то новое. И песня «По правилам и без» – это одна из таких жемчужин. Написали ее для меня замечательные российские авторы – Ульяна Медведева и Роман Родин.
Сразу, когда песня появилась в моем репертуаре, появилась идея снять клип. Но клип, который пришел на телевидение, отфильтрованный. Потому что в первой версии мой герой мчится, он думает о любви. И в первой версии мотоцикл улетал в кювет.
Никита Фоминых:
И вот представьте, когда мы отсняли первый съемочный день, я улетаю в реале. Я на самокате улетел и травмировался, у меня были сломаны ребра. Я потом ближайшие три недели гримировался. И мы поняли, что это надо убрать, потому что ездим много, не надо нам этой энергетики.
И вот вам альтернативный вариант монтажа: девушка-вампир, парень едет на встречу к девушке-вампиру, она его кусает, и он остается в метро.
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