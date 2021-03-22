«Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине». Почему стоит вакцинироваться от коронавируса?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от коронавируса. В Cмолевичском районе уже привиты около 80 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В первую очередь вакцинируют специалистов, которые контактируют с большим количеством людей. Это медики, работники социальной сферы, фармацевты и педагоги.