«Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине». Почему стоит вакцинироваться от коронавируса?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от коронавируса. В Cмолевичском районе уже привиты около 80 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В первую очередь вакцинируют специалистов, которые контактируют с большим количеством людей. Это медики, работники социальной сферы, фармацевты и педагоги.
Наталья Залан, воспитательница ясли-сада № 2:
Решила привиться, потому что у меня возраст – после 50, педагогом работаю в детском саду. Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине.
В Смолевичской районной больнице прививают вакциной российского производства. Прививка делается в два этапа. Второй компонент вводится через 21 день.