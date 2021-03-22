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«Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине». Почему стоит вакцинироваться от коронавируса?

22 марта 2021 15:09
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от коронавируса. В Cмолевичском районе уже привиты около 80 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В первую очередь вакцинируют специалистов, которые контактируют с большим количеством людей. Это медики, работники социальной сферы, фармацевты и педагоги.

«Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине». Почему стоит вакцинироваться от коронавируса?-1

Наталья Залан, воспитательница ясли-сада № 2:
Решила привиться, потому что у меня возраст – после 50, педагогом работаю в детском саду. Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине.

В Смолевичской районной больнице прививают вакциной российского производства. Прививка делается в два этапа. Второй компонент вводится через 21 день.

«Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине». Почему стоит вакцинироваться от коронавируса?-4

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# Коронавирус # общество # Наталья Залан # Фотофакт

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