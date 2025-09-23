Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе

Настасья Пинчук, корреспондент: Закружиться в танце, как будто все те же 20. В столице реализуется стратегия «Активное долголетие – 2030». Так, людям золотого возраста некогда скучать.

В Советском районе столицы с мая по сентябрь открыта танцевальная площадка «А у нас во дворе» в рамках районного культурного проекта «Сердцем не стареем, молоды душой» для людей элегантного возраста.

Мероприятие проводится каждую пятницу с 16:00 до 18:00 на стритфуд-площадке в самом центре Минска. Аккордеон, дискотека с любимыми хитами, уроки латиноамериканских танцев от мастера-кубинца. Входной билет – пенсионное удостоверение.