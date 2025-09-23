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Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе

23 сентября 2025 09:41
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Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Закружиться в танце, как будто все те же 20. В столице реализуется стратегия «Активное долголетие – 2030». Так, людям золотого возраста некогда скучать. 

Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе-3

В Советском районе столицы с мая по сентябрь открыта танцевальная площадка «А у нас во дворе» в рамках районного культурного проекта «Сердцем не стареем, молоды душой» для людей элегантного возраста. 

Мероприятие проводится каждую пятницу с 16:00 до 18:00 на стритфуд-площадке в самом центре Минска. Аккордеон, дискотека с любимыми хитами, уроки латиноамериканских танцев от мастера-кубинца. Входной билет – пенсионное удостоверение. 

Минчанки золотого возраста покоряют мировые подиумы.

Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе-5

Только положительные эмоции я получаю здесь. Заряд бодрости, молодости, азарта на всю неделю.

Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе-7

Мы танцуем, отдыхаем. Здесь нас даже угощают. Нам очень нравится.

Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе-9

Это для меня не только развлечение, это для меня отдых. Я раньше занимался бальными танцами. Я еще это не забыл. Для меня это родное. 

Организаторы взаимодействуют с другими танцевальными локациями города, например, площадкой в парке Челюскинцев.

Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе-11

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района г. Минска:
Основываясь на концепции стратегии национального развития 2030, мы должны просто дать возможность таким людям находить себя и быть активными, чтобы они были здоровыми, сильными и показывали молодежи пример, каким надо быть уже после пенсии. 

Подробнее смотрите в видео.

# Хобби # Танцы # Пенсионеры # Наталья Ананич

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