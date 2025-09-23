Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе

Настасья Пинчук, корреспондент:
Закружиться в танце, как будто все те же 20. В столице реализуется стратегия «Активное долголетие – 2030». Так, людям золотого возраста некогда скучать.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Закружиться в танце, как будто все те же 20. В столице реализуется стратегия «Активное долголетие – 2030». Так, людям золотого возраста некогда скучать.
В Советском районе столицы с мая по сентябрь открыта танцевальная площадка «А у нас во дворе» в рамках районного культурного проекта «Сердцем не стареем, молоды душой» для людей элегантного возраста.
Мероприятие проводится каждую пятницу с 16:00 до 18:00 на стритфуд-площадке в самом центре Минска. Аккордеон, дискотека с любимыми хитами, уроки латиноамериканских танцев от мастера-кубинца. Входной билет – пенсионное удостоверение.
Минчанки золотого возраста покоряют мировые подиумы.
Только положительные эмоции я получаю здесь. Заряд бодрости, молодости, азарта на всю неделю.
Мы танцуем, отдыхаем. Здесь нас даже угощают. Нам очень нравится.
Это для меня не только развлечение, это для меня отдых. Я раньше занимался бальными танцами. Я еще это не забыл. Для меня это родное.
Организаторы взаимодействуют с другими танцевальными локациями города, например, площадкой в парке Челюскинцев.
Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района г. Минска:
Основываясь на концепции стратегии национального развития 2030, мы должны просто дать возможность таким людям находить себя и быть активными, чтобы они были здоровыми, сильными и показывали молодежи пример, каким надо быть уже после пенсии.
Подробнее смотрите в видео.