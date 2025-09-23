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Путин предоставил гражданство экс-помощнице Байдена в сенате Рид

23 сентября 2025 09:05
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Путин предоставил гражданство экс-помощнице Байдена в сенате Рид-0

Президент России предоставил российское гражданство Таре Рид, бывшей помощнице Джо Байдена в сенате США. Об этом пишет РИА Новости.

Она прославилась после того, как выдвинула против Байдена обвинение в сексуальных домогательствах, которые он отрицал.

В 2023 году, после того, как Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на новый президентский срок, Рид и ее семья начали получать угрозы. Боясь преследований, она переехала в Россию.

Кроме нее, еще несколько иностранцев получили гражданство, в том числе граждане Италии, Сербии, Украины, Казахстана и Таджикистана.

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# Международная политика # Владимир Путин # Россия

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