Путин предоставил гражданство экс-помощнице Байдена в сенате Рид

Президент России предоставил российское гражданство Таре Рид, бывшей помощнице Джо Байдена в сенате США. Об этом пишет РИА Новости.
Она прославилась после того, как выдвинула против Байдена обвинение в сексуальных домогательствах, которые он отрицал.
В 2023 году, после того, как Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на новый президентский срок, Рид и ее семья начали получать угрозы. Боясь преследований, она переехала в Россию.
Кроме нее, еще несколько иностранцев получили гражданство, в том числе граждане Италии, Сербии, Украины, Казахстана и Таджикистана.
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