Врач: «При привитии 70% населения мы можем приостановить пандемию коронавируса»

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от коронавируса. В Cмолевичском районе уже привиты около 80 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В первую очередь вакцинируют специалистов, которые контактируют с большим количеством людей. Это медики, работники социальной сферы, фармацевты и педагоги.

Перед процедурой необходимо посетить врача-терапевта, чтобы измерить температуру, давление и оценить общее состояние. Есть и противопоказания. Вакцинацию нельзя проводить при обострении хронических заболеваний. Также не прививают тех, кто недавно переболел коронавирусом.

Ольга Залевская, заместитель главного врача Смолевичской центральной районной больницы:

На первом этапе у нас планируется привить 200 человек, а в дальнейшем будет прививаться все население при отсутствии противопоказаний для вакцинации от COVID.

По данным ВОЗ, только при привитии 70 % населения мы можем приостановить пандемию коронавируса.