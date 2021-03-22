Врач: «При привитии 70% населения мы можем приостановить пандемию коронавируса»

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от коронавируса. В Cмолевичском районе уже привиты около 80 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от коронавируса. В Cмолевичском районе уже привиты около 80 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В первую очередь вакцинируют специалистов, которые контактируют с большим количеством людей. Это медики, работники социальной сферы, фармацевты и педагоги.
Перед процедурой необходимо посетить врача-терапевта, чтобы измерить температуру, давление и оценить общее состояние. Есть и противопоказания. Вакцинацию нельзя проводить при обострении хронических заболеваний. Также не прививают тех, кто недавно переболел коронавирусом.
Ольга Залевская, заместитель главного врача Смолевичской центральной районной больницы:
На первом этапе у нас планируется привить 200 человек, а в дальнейшем будет прививаться все население при отсутствии противопоказаний для вакцинации от COVID.
По данным ВОЗ, только при привитии 70 % населения мы можем приостановить пандемию коронавируса.
В Смолевичской районной больнице прививают вакциной российского производства. Прививка делается в два этапа. Второй компонент вводится через 21 день.
Читайте также:
Президент Беларуси: сегодня через зубы, но выговаривают, что Лукашенко оказался прав
«Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине». Почему стоит вакцинироваться от коронавируса?
«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом