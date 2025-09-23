Теперь «Нутеллу» можно делать из белорусских орехов – посмотрите, как выращивают фундук на плантациях НАН

Фундук – любимое лакомство многих белорусов? Однако в нашу страну он поступает в основном из-за рубежа. В условиях глобального потепления отечественные фермеры стали осваивать фундуководство. В Беларуси уже даже есть несколько промышленных плантаций ореха, урожай из которых можно найти на прилавках супермаркетов. Сложно ли вырастить этот теплолюбивый плод? С этим вопросом мы отправились к ученым Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси.

Марина Борисенко, ведущий научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент:

Культивирование в нашей стране форм и сортов с крупными орехами, которое получило название фундук, как правило, произошло от диких видов лещины обыкновенной и гибридов. Их успешное выращивание на нашей территории связано с их климатической пластичностью. Введение в культуру в нашей республике отборных форм, везде произрастающей на тот момент лещины обыкновенной, были неоднократно на протяжении всего XX столетия.

И все же успехом та работа не увенчалась. Взятые на испытания сорта и формы ореха иностранной селекции не были зимостойкими и вымерзали. Долгие годы ученые детально изучали цикл развития фундука и его биологические особенности. И лишь в последние 10-15 лет из-за потепления климата занялись выведением в своей собственной коллекции.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Вот так выглядят плантации «Фундука» в Институте плодоводства Национальной академии наук Республики Беларусь. Здесь выращивают около 200 сортов этого ореха, причем как импортной, так и белорусской селекции. Особый сорт винограда для производства натурального сухого вина вывели в Беларуси.

Марина Борисенко:

Перед вами наш первый белорусский сорт, называется он «Яшма». Буквально на первый-второй год уже идет полное плодоношение. Хотя раньше считалось, что сорта фундука нескороплодные.

Марина Борисенко:

Также у нас есть сорт белорусской селекции «Лал». Оба сорта были полностью районированы по всей республике в 2021 году.