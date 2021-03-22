Прямой эфир

«Он может всё делать сам». Как в Минской области помогают молодым инвалидам с тяжёлыми нарушениями?

22 марта 2021 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги конкурса на лучший центр социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты Минского района награждены дипломом в номинации «Территория социальной активности». Учреждение стало рекордсменом по количеству мероприятий, которые здесь успели провести в 2020 году. К тому же сейчас центр реализует несколько проектов, направленных на улучшение жизни молодых инвалидов с тяжелыми нарушениями. И всего 1,5 года назад здесь открылось специализированное отделение.

Подробности в материале Вероники Сайко.

«Он может всё делать сам». Как в Минской области помогают молодым инвалидам с тяжёлыми нарушениями?-1

Андрею Сапожникову 24 года. Андрей научился за собой ухаживать, в частности бриться, только совсем недавно. И для него это большое достижение – делать что-либо без помощи мамы. И хоть бритва безопасная (ей невозможно порезаться), специалистам центра пришлось немало потрудиться, чтобы объяснить Андрею алгоритм таких, казалось бы, простых действий. За 1,5 года, что Андрей ходит в центр, он научился готовить еду и даже иногда балует маму праздничными ужинами.

«Он может всё делать сам». Как в Минской области помогают молодым инвалидам с тяжёлыми нарушениями?-4

Елена Корень, жительница деревни Тарасово:
Он может все делать сам: сортировать белье, закинуть в стиральную машину, налить средство, закрыть и кнопку нажать. Да, под присмотром он может все делать.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Андрей Сапожников # Елена Корень # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Врач: «При привитии 70% населения мы можем приостановить пандемию коронавируса»
22 марта 2021 15:11

Врач: «При привитии 70% населения мы можем приостановить пандемию коронавируса»

«Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине». Почему стоит вакцинироваться от коронавируса?
22 марта 2021 15:09

«Решила обезопасить себя, доверяю нашей медицине». Почему стоит вакцинироваться от коронавируса?

Александр Лукашенко: мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле
22 марта 2021 14:51

Александр Лукашенко: мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле