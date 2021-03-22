«Он может всё делать сам». Как в Минской области помогают молодым инвалидам с тяжёлыми нарушениями?

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги конкурса на лучший центр социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты Минского района награждены дипломом в номинации «Территория социальной активности». Учреждение стало рекордсменом по количеству мероприятий, которые здесь успели провести в 2020 году. К тому же сейчас центр реализует несколько проектов, направленных на улучшение жизни молодых инвалидов с тяжелыми нарушениями. И всего 1,5 года назад здесь открылось специализированное отделение. Подробности в материале Вероники Сайко.

Андрею Сапожникову 24 года. Андрей научился за собой ухаживать, в частности бриться, только совсем недавно. И для него это большое достижение – делать что-либо без помощи мамы. И хоть бритва безопасная (ей невозможно порезаться), специалистам центра пришлось немало потрудиться, чтобы объяснить Андрею алгоритм таких, казалось бы, простых действий. За 1,5 года, что Андрей ходит в центр, он научился готовить еду и даже иногда балует маму праздничными ужинами.