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Александр Лукашенко: мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле

22 марта 2021 14:51
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Новости Беларуси. Жители Хатыни всего год не дожили до освобождения Беларуси, которая была под оккупацией 1100 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не услышали, как замолчали орудия, смолкли двигатели военных самолетов. Но никогда не должна замолчать наша память.

Александр Лукашенко: мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир, как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять.

Александр Лукашенко: мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле-4

И пока звучит этот колокол, Беларусь помнит. Нам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Мы никогда – никогда! – не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила.

Митрополит Вениамин во время реквиема в «Хатыни»: что же нам делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия?

Вечная память убитым, замученным и растерзанным. Склоним же головы и почтим их память минутой молчания.

Александр Лукашенко: мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле-7

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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