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Митрополит Вениамин во время реквиема в «Хатыни»: что же нам делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия?

22 марта 2021 14:23
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Новости Беларуси. Во Второй мировой войне наша страна потеряла каждого третьего жителя. Беларусь защищали, гибли за нее люди разных национальностей и вероисповеданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин во время реквиема в «Хатыни»: что же нам делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия?-1

В Год народного единства на хатынской земле как призыв к миру и единению звучала Всебелорусская молитва.

Митрополит Вениамин во время реквиема в «Хатыни»: что же нам делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия?-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
На этом скорбном месте мы задаемся вопросом: как? Почему произошла здесь трагедия? Почему люди убивали наших соотечественников так жестоко, от мала до велика? Выдающийся сын белорусского народа Федор Михайлович Достоевский писал: в сердце человеческом Дьявол борется с Богом. Если эта борьба выходит на поверхность, мы видим плоды в виде таких трагедий.

Митрополит Вениамин во время реквиема в «Хатыни»: что же нам делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия?-7

Но что же нам делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия? И на это мы находим ответы в древнем законе и пророках, которые, подчиняясь велению Божьему, говорят о двух составляющих этого. Прежде всего – любви к Богу. Любви искренней, глубокой, от всего сердца. И вторая заповедь – о любви к ближнему.

Митрополит Вениамин во время реквиема в «Хатыни»: что же нам делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия?-10

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# Великая Отечественная война # общество # Митрополит Вениамин # Фёдор Достоевский # Фотофакт

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