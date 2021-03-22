Митрополит Вениамин во время реквиема в «Хатыни»: что же нам делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия?

Новости Беларуси. Во Второй мировой войне наша страна потеряла каждого третьего жителя. Беларусь защищали, гибли за нее люди разных национальностей и вероисповеданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во Второй мировой войне наша страна потеряла каждого третьего жителя. Беларусь защищали, гибли за нее люди разных национальностей и вероисповеданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Год народного единства на хатынской земле как призыв к миру и единению звучала Всебелорусская молитва.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
На этом скорбном месте мы задаемся вопросом: как? Почему произошла здесь трагедия? Почему люди убивали наших соотечественников так жестоко, от мала до велика? Выдающийся сын белорусского народа Федор Михайлович Достоевский писал: в сердце человеческом Дьявол борется с Богом. Если эта борьба выходит на поверхность, мы видим плоды в виде таких трагедий.
Но что же нам делать, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия? И на это мы находим ответы в древнем законе и пророках, которые, подчиняясь велению Божьему, говорят о двух составляющих этого. Прежде всего – любви к Богу. Любви искренней, глубокой, от всего сердца. И вторая заповедь – о любви к ближнему.
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