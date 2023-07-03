«25-м кадром они поймут». Как донести до детей значимость Дня Независимости?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу « По существу ».

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Я, когда школьником с шариками ходил, меня родители брали [на праздничный митинг – прим. ред.]. Так вот, если мы будем с собой брать маленьких детей, 25-м кадром они поймут, что это праздник, это интересно.

Алена Сырова, СТВ:

Если мы будем брать их на праздник, а если мы будем вывозить их на дачу, то это с детства будет ассоциироваться как просто способ уехать за город и провести время с семьей – тут такой тонкий момент, который, я думаю, еще нам предстоит…

Кирилл Казаков, СТВ:

Наша задача с тобой, разговаривая об этом, давать понимать, что иногда надо жертвовать дачей. Это сложно объяснить человеку, который просто считает себя…

Дмитрий Шевцов:

Не у каждого есть дачи.