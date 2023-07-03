«25-м кадром они поймут». Как донести до детей значимость Дня Независимости?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу».
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Я, когда школьником с шариками ходил, меня родители брали [на праздничный митинг – прим. ред.]. Так вот, если мы будем с собой брать маленьких детей, 25-м кадром они поймут, что это праздник, это интересно.
Алена Сырова, СТВ:
Если мы будем брать их на праздник, а если мы будем вывозить их на дачу, то это с детства будет ассоциироваться как просто способ уехать за город и провести время с семьей – тут такой тонкий момент, который, я думаю, еще нам предстоит…
Кирилл Казаков, СТВ:
Наша задача с тобой, разговаривая об этом, давать понимать, что иногда надо жертвовать дачей. Это сложно объяснить человеку, который просто считает себя…
Дмитрий Шевцов:
Не у каждого есть дачи.
Кирилл Казаков:
Вот это проблема, на самом деле.
Дмитрий Шевцов:
Я о том, что все равно посмотрите, какое большое количество людей сегодня ходят на этот праздник.
Кирилл Казаков:
Да, много, я сегодня днем был на празднике возле Дворца спорта, очень много людей.
Дмитрий Шевцов:
Ведь мы начали разговаривать про подростков, те ребята, которые сейчас на каникулах, уехали домой. Ведь в малых городах везде есть эти праздники.
Алексей Осипов, заместитель начальника Минского суворовского военного училища:
У меня есть хороший пример по этому поводу, я только что с площадки приехал, у меня сегодня работал первый курс мой на тематической площадке. То есть это ребята, которые находятся на каникулах, но они, там чуть ли не конкурс был, чтобы поехать, представлять родное училище в центре города.
Алена Сырова:
Вы их заставляли.
Алексей Осипов:
Конечно, нет. Для этого есть сотрудники училища, которые… «Возьмите нас, мы хотим выступать». У меня сегодня ребята в парке Победы песни пели в перерывах между ансамблями, и это, вот поверьте, было абсолютно искреннее пожелание.
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