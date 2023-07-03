«Мы очень часто не ценим то, что у нас есть». Юлия Абухович рассказала, как Беларусь справляется с санкциями
Екатерина Забенько, ведущая информационных программ ЗАО «Столичное телевидение»:
Наша промышленность – надежный фундамент независимости, которую мы создаем вместе. Это еще и подушка безопасности. Белорусы сами производят то, что необходимо: от продуктов питания до компонентов микроэлектроники. К нашему разговору присоединяется Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории маркетинга БГТУ.
Говорим о логистике и привязываемся к нашему празднику. Ведь мне кажется, что сегодня белорусская техника способна перемещаться без каких-либо препятствий, как катамараны, грубо говоря, по нашей Свислочи, что санкции, в общем-то, не так уж и повлияли на то, чтобы мы не могли продавать нашу продукцию на экспорт.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории маркетинга БГТУ:
Да, вы абсолютно верны. Наша техника работает на каждом из континентов во многих странах всего мира. И это сегодня уже факт. Санкции не достигли желаемого эффекта, и этому можно назвать несколько причин. Во-первых, конечно же, это колоссальная поддержка международной общественностью Республики Беларусь.
Екатерина Забенько:
Поддержка, наверное, оказалась больше все-таки, чем давление.
Юлия Абухович:
Да, порядка 30 стран только отказались сотрудничать с Республикой Беларусь, перешли в разряд недружественных. Все остальные страны, это более 150 стран, согласны и готовы быть нашими настоящими партнерами. Второе, это то, что все-таки мы умеем делать. Мы умеем делать тот товар, который нужен сегодня всему миру. Востребованность колоссальная, наши товары, наша техника, наше оборудование нужны сегодня по всему миру. И третье, это, конечно же, система государственного управления. Очень быстро мы смогли мобилизовать все наши усилия и показать, что мы можем выстоять и выдержать, направить наши усилия в то русло, которое помогло нам сегодня жить так, как мы живем. К сожалению, наши граждане не всегда понимают, чего стоит нашему государству. Мы же не богатое государство. Мы живем по средствам. Все деньги, которые мы зарабатываем, мы стараемся вкладывать в наше дальнейшее развитие. И мы очень часто не ценим то, что у нас есть. Посмотрите, на наш прекрасный город, на нашу прекрасную страну, на нашу технику, на наше общество.
Екатерина Забенько:
Ну, люди-то по большому счету, в принципе, и не ощутили всей силы, этого западного давления. Мы ездим на прекрасных троллейбусах, трамваях. Мы с вами говорили до начала эфира о том, что, посмотрите, в Молдове о таком транспорте общественном могут только мечтать. В Литве заканчивается также запас общественного транспорта, там тоже, в общем-то, достаточно старые машины. И где теперь покупать новые, никто не знает?
Юлия Абухович:
Никто не знает, потому что они добровольно отказались от сотрудничества с Республикой Беларусь, которая может поставлять эту прекрасную технику, эти прекрасные товары во все страны мира. Мы никогда не закрывались в том числе от тех стран, которые сегодня считаются недружественными. Если поменяются политическая, геополитическая обстановка, мы согласны наладить с ними отношения. Мы готовы, потому что мы прекрасно понимаем, что наши товары нужны этим людям. Мы – бренд, мы поставляем качественный товар по доступной цене. И главное, что мы очень надежные партнеры, мы это доказали за многие годы.
Екатерина Забенько:
Еще очень большой вопрос, кто в этой борьбе потерял.