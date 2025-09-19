На особом контроле прокуратуры! Как в Беларуси предотвращают падёж скота?

Агропромышленный комплекс в системе экономики страны играет важнейшую роль. Потому каждая его отрасль должна работать как часы. От этого зависит в том числе и наша продовольственная безопасность. К сожалению, не всегда обходится без негативных явлений. Например, один из самых чувствительных вопросов в животноводстве – падеж скота. Это приносит стране миллионные убытки. На необходимости навести порядок в сфере неоднократно акцентировал внимание глава государства. В результате к этой работе подключены все заинтересованные ведомства. В том числе и сотрудники прокуратуры. Они регулярно проводят мониторинги, которые помогают предотвращать гибель животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рейд по Минской области отправилась съемочная группа Эллы Маркевич.

Грязь, полная антисанитария и даже отсутствие воды для животных. Июльские кадры, снятые сотрудниками прокуратуры, мягко говоря, шокируют. И это не заброшенная ферма, а действующее хозяйство «Погостский» Березинского района. Сельхозпредприятие с «подпорченной» репутацией уже 5 лет находится на особом контроле. Однако в этом году ситуация достигла той самой критической точки.

Олег Карпович, главный ветеринарный врач Минской области:

Они, в принципе, по Березинскому району являются «лидерами» именно по падежу. И за 8 месяцев у них составило 242 головы – это плюс 49 голов к уровню прошлого года. И с этих 242 голов 85 % – это маленькие телята.

Гибель животных – прямой итог халатности и грубейшего нарушения базовых правил содержания и кормления. В середине лета прокуратура выставила жесткие требования: всего за месяц навести порядок в хозяйстве. Сейчас – повторный визит. И кажется, здесь провели хорошую работу над ошибками. Признаков былой разрухи нет. Помещения вычищены, налажено кормление и содержание поголовья.

– Да, комбикорма есть, проблем поэтому нет. Комбикорм, вода, все то, что надо. – У нас вопросы были раньше: это и размораживание молозива, у нас были вопросы с весами, что не могли взвесить молодняк для надлежащей выпойки. Здесь решены? – На сегодняшний день эта проблема решена, я думаю, в дальнейшем она не возникнет больше никогда. Это сегодня самые важные аспекты, которые должны быть в каждом хозяйстве, у нас не только в этом. Это мы держим на контроле. Виновные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности, а прежний руководитель хозяйства уволен. Однако работы по устранению нарушений еще предстоит немало.