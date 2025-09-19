На особом контроле прокуратуры! Как в Беларуси предотвращают падёж скота?
Агропромышленный комплекс в системе экономики страны играет важнейшую роль. Потому каждая его отрасль должна работать как часы. От этого зависит в том числе и наша продовольственная безопасность. К сожалению, не всегда обходится без негативных явлений.
Например, один из самых чувствительных вопросов в животноводстве – падеж скота. Это приносит стране миллионные убытки. На необходимости навести порядок в сфере неоднократно акцентировал внимание глава государства. В результате к этой работе подключены все заинтересованные ведомства. В том числе и сотрудники прокуратуры. Они регулярно проводят мониторинги, которые помогают предотвращать гибель животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рейд по Минской области отправилась съемочная группа Эллы Маркевич.
Грязь, полная антисанитария и даже отсутствие воды для животных. Июльские кадры, снятые сотрудниками прокуратуры, мягко говоря, шокируют. И это не заброшенная ферма, а действующее хозяйство «Погостский» Березинского района. Сельхозпредприятие с «подпорченной» репутацией уже 5 лет находится на особом контроле. Однако в этом году ситуация достигла той самой критической точки.
Олег Карпович, главный ветеринарный врач Минской области:
Они, в принципе, по Березинскому району являются «лидерами» именно по падежу. И за 8 месяцев у них составило 242 головы – это плюс 49 голов к уровню прошлого года. И с этих 242 голов 85 % – это маленькие телята.
Гибель животных – прямой итог халатности и грубейшего нарушения базовых правил содержания и кормления. В середине лета прокуратура выставила жесткие требования: всего за месяц навести порядок в хозяйстве. Сейчас – повторный визит. И кажется, здесь провели хорошую работу над ошибками. Признаков былой разрухи нет. Помещения вычищены, налажено кормление и содержание поголовья.
– Да, комбикорма есть, проблем поэтому нет. Комбикорм, вода, все то, что надо.
– У нас вопросы были раньше: это и размораживание молозива, у нас были вопросы с весами, что не могли взвесить молодняк для надлежащей выпойки. Здесь решены?
– На сегодняшний день эта проблема решена, я думаю, в дальнейшем она не возникнет больше никогда. Это сегодня самые важные аспекты, которые должны быть в каждом хозяйстве, у нас не только в этом. Это мы держим на контроле.
Виновные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности, а прежний руководитель хозяйства уволен. Однако работы по устранению нарушений еще предстоит немало.
Александр Круг, первый заместитель председателя Березинского районного исполнительного комитета – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию:
На этот год предусмотрено бетонирование выгульных площадок по данной товарной ферме, где мы сейчас находимся. По всем молочно-товарным объектам данного хозяйства также проводится где-то реконструкция, где-то замена стойлового оборудования, покраска зданий. Реконструкция зданий сегодня проводится, чтобы в дальнейшем улучшить условия содержания скота. Сроки мы себе ставим минимальные, потому что растягивать это нельзя.
На контроле прокуроров – все без исключения сферы АПК: от весеннего сева до сохранности урожая и поголовья. Только за 9 месяцев в Минской области проверили свыше 180 сельхозорганизаций. Нарушения нашли в каждой второй.
Подробности в видео.