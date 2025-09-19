В Минской духовной семинарии рассказали, в чём символичность визита Президента именно в этот день

Жировичи как жемчужина православия на белорусской земле. Именно таким в скором времени Александр Лукашенко хотел бы видеть этот известный во всем мире агрогородок. 19 сентября Президент работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Успенском соборе, расположенном на территории монастырского комплекса, глава государства принял участие в молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери. Православных более 80 % в стране – и это самая веротерпимая религия. В светском графике Президента в дате посещения духовенство обители усмотрело особый смысл.

Протоиерей Виктор Василевич, ректор Минской духовной семинарии:

Сегодня День Святого Архистратига Михаила – и то, что Президент приехал именно в этот день, можно видеть такой духовный символизм. Ибо наш Президент делает все, чтобы истинная вера у нас восторжествовала. И за это мы благодарим Господа, что власть делает именно это спасительное дело. А то, что наш Президент и наши власти с уважением относятся ко всем людям любого вероисповедания – ну что ж, он уважает выбор человека. Даже без директивных решений Жировичи – это сердце православия. Теперь это кодифицирует светская власть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Полоцк – ясно, там и государственность туровская, никто тут ничего не снимает. Но тут душа должна быть!

Именно коридоры духовной семинарии, а затем монастыря в Жировичах привели владыку Вениамина к митрополичьей мантии. Предстоятель лично проводит экскурсию для Президента. Александр Лукашенко:

Мы ходили по коридорам этим тогда. Тогда же, по-моему, после этого было принято решение о поддержки преподавателей, студентов, семинаристов наших.

Под молитвенным омофором Богородицы духовные знания здесь получают будущее священнослужители – золотая сотня стражей нравственности. Но в семинарии есть и девушки, здесь их учат регентству и иконописи.

София Гордиевич, студентка 3 курса отделения церковных искусств Минской духовной семинарии:

Учебники, богослужебные книги – все берется здесь. Также в библиотеку можно прийти во второй половине и спокойно посидеть, позаниматься в тишине.

– Помимо учебной литературы, что еще читаете?

– Творения святых отцов.

Теперь религиозный комплекс включает в себя семинарию – это самое старейшее учебное заведение страны – в этом году 240 лет со дня образования. И главное – мужской ставропигиальный монастырь. Это оплот православия на западных землях. И это место освятила своим появление Богородица.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

По мнению историков, когда чудотворная икона явилась, пастушки нашли здесь, на этом месте. Они принесли ее своему боярину Солтану. А он жил вот в этой части – это примерно три с половиной километра от Жирович. Вечером решил показать гостям. Ларец принесли, открывает ларец – иконки нет. Он так задумался: что ж такое? Потом опять пастухи находят на этом месте иконку, приносят ему, он понимает, что уже неправильно в прошлый раз поступил. Сам идет сюда, добирается и дает обещание построить церковь на этом месте. Богатство монастыря не только в исторической архитектуре, но в самой духовной атмосфере, пастырской школе и литературном наследии.

Архимандрит Никодим, заведующий библиотекой Минской духовной семинарии:

Здесь в библиотеке порядка 40 тысяч экземпляров различных книг. И сама по себе она является в значительной степени наследием того, что осталось от первого Патриаршего Экзарха Митрополита Филарета. Который сам своими трудами, своим, в общем-то, попечением в духовной школе собирал фонд, в значительной степени лично в этом участвуя, свои книги, свою личную библиотеку он передал сюда, в Минскую духовную семинарию.