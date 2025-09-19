Лукашенко в Жировичах: это жемчужина, молодёжь будем здесь воспитывать!
Жировичи как жемчужина православия на белорусской земле. Именно таким в скором времени Александр Лукашенко хотел бы видеть этот известный во всем мире агрогородок. 19 сентября Президент работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Успенском соборе, расположенном на территории монастырского комплекса, глава государства принял участие в молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери.
После поручений светским властям внимание управленческой вертикали самой массовой конфессии Беларуси. У входа в Успенский Собор Президента уже ждали предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Вениамин и архиеписком-эпоха владыка Гурий. Светский взгляд на православную жемчужину Беларуси – она должна иметь достойную огранку.
Если мы не сделаем – уже никто не сделает! Лукашенко о благоустройстве монастыря в Жировичах.
Говорим о развитии монастырского комплекса, подразумеваем весь агрогородок. Здесь живут 2,5 тысячи человек, и существует известный в стране аграрно-технический колледж. Обрабатывать хлебную ниву учат с видом на альма-матер сеятелей духовного хлеба. Молодежь в церкви – это сила национального духа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все надо сделать – сюда люди пойдут. Это жемчужина! Молодежь будем здесь воспитывать!
Кстати, в молитвах православной церкви всегда звучат прошения о властях и воинстве. Сегодня в коротком молебне принял участие и Президент.
Жировичская обитель на национальной карте Беларуси – точка сакральной географии. Она вмещает всю боль, надежды и радость истории нашего народа. Ее закрывали и перестраивали, предавали забвению и возносили на алтарь государственного внимания. Президент всегда посещает храм в самые важные праздники года, а Александр Лукашенко со свечой – такая же традиционная картинка, как и Александр Лукашенко на хлебном поле.
Александр Лукашенко:
Самое любимое мое действие – свеча.
Успенский собор – это православная святыня и достояние Беларуси. По мнению экспертов, без реставрации была опасность разрушения архитектурной жемчужины сразу четырех стилей, включая барокко, рококо и классицизма. Но бесценна икона, явленная самой Богородицей
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Православие – это государствообразующая религия. Православие – это цивилизационный выбор наших предков. Без крещения Руси мы бы были другими. Но теперь у православия еще одна очень важная бытийная задача – это быть охранной функцией традиционного миропорядка.
Православие – это не только (или не столько) величие и помпезность, это прежде всего духовность внутри себя. Поэтому и главная святыня Белорусской православной церкви – образ Жировичской Божией Матери – очень скромный, но всеобъемлющий. Каменная иконка, которая вмещается в детской ладони.
К самому маленькому нерукотворному образу Богородицы в мире приложился, почтил память глава государства. У православного алтаря Президент говорит о центрах силы для каждой конфессии.
Александр Лукашенко:
Я хочу, чтобы здесь наше поколение детям оставило вот эти центры духовные, православие… Католицизм – может, не Будславская церковь, может, что-то другое. Ну, я думаю, там же все-таки об этом речь идет больше всего, люди уже привыкли. Потом, евреи хотят иметь в Ивье. Помогать мы должны. Мы не должны ни за кого ничего делать. Мы помогать должны. Это важно. Ну, мусульмане и так далее, чтобы не в Минске, а чтобы из Минска пешком или на велосипедах сюда шли поклониться. Мусульмане со всего мира к себе туда идут, умирая, ползут… Так и мы должны показать свою прыть, как православные, католики, иудеи и другие. Вот из чего я исходил. И говорю, что без нас новое поколение это не сделает.
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