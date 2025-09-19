Лукашенко в Жировичах: это жемчужина, молодёжь будем здесь воспитывать!

Жировичи как жемчужина православия на белорусской земле. Именно таким в скором времени Александр Лукашенко хотел бы видеть этот известный во всем мире агрогородок. 19 сентября Президент работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Успенском соборе, расположенном на территории монастырского комплекса, глава государства принял участие в молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери.

После поручений светским властям внимание управленческой вертикали самой массовой конфессии Беларуси. У входа в Успенский Собор Президента уже ждали предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Вениамин и архиеписком-эпоха владыка Гурий. Светский взгляд на православную жемчужину Беларуси – она должна иметь достойную огранку. Если мы не сделаем – уже никто не сделает! Лукашенко о благоустройстве монастыря в Жировичах.

Говорим о развитии монастырского комплекса, подразумеваем весь агрогородок. Здесь живут 2,5 тысячи человек, и существует известный в стране аграрно-технический колледж. Обрабатывать хлебную ниву учат с видом на альма-матер сеятелей духовного хлеба. Молодежь в церкви – это сила национального духа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все надо сделать – сюда люди пойдут. Это жемчужина! Молодежь будем здесь воспитывать!

Кстати, в молитвах православной церкви всегда звучат прошения о властях и воинстве. Сегодня в коротком молебне принял участие и Президент.

Жировичская обитель на национальной карте Беларуси – точка сакральной географии. Она вмещает всю боль, надежды и радость истории нашего народа. Ее закрывали и перестраивали, предавали забвению и возносили на алтарь государственного внимания. Президент всегда посещает храм в самые важные праздники года, а Александр Лукашенко со свечой – такая же традиционная картинка, как и Александр Лукашенко на хлебном поле. Александр Лукашенко:

Самое любимое мое действие – свеча.

Успенский собор – это православная святыня и достояние Беларуси. По мнению экспертов, без реставрации была опасность разрушения архитектурной жемчужины сразу четырех стилей, включая барокко, рококо и классицизма. Но бесценна икона, явленная самой Богородицей

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Православие – это государствообразующая религия. Православие – это цивилизационный выбор наших предков. Без крещения Руси мы бы были другими. Но теперь у православия еще одна очень важная бытийная задача – это быть охранной функцией традиционного миропорядка. Православие – это не только (или не столько) величие и помпезность, это прежде всего духовность внутри себя. Поэтому и главная святыня Белорусской православной церкви – образ Жировичской Божией Матери – очень скромный, но всеобъемлющий. Каменная иконка, которая вмещается в детской ладони.

К самому маленькому нерукотворному образу Богородицы в мире приложился, почтил память глава государства. У православного алтаря Президент говорит о центрах силы для каждой конфессии.