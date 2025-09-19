Лукашенко: религиозный мир и покой – это одна из составляющих всеобщего мира

Жировичи как жемчужина православия на белорусской земле. Именно таким в скором времени Александр Лукашенко хотел бы видеть этот известный во всем мире агрогородок. 19 сентября Президент работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Успенском соборе, расположенном на территории монастырского комплекса, глава государства принял участие в молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери.

Формула развития даже для этих духовных мест из диалектики материализма: бытие определяет сознание. А деньги на развитие регионов надо не ждать из центра. Александр Лукашенко вновь напоминает о рачительном подходе и единстве управленческих решений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Исходить надо из того, где и что нам нужно сделать, чтобы сохранить мир и покой на этой земле. А религиозный мир и покой – это одна из составляющих всеобщего нашего мира. Надо определять приоритеты, это же не я придумал. А приоритеты, чтобы крыша над головой была у человека, и прежде всего у военного. Подробности.

Президент – автор тезиса «У каждого должна быть дорога к храму». По дороге к главной святыни православной Беларуси глава государства – о вопросе местного значения, но с глубинным смыслом. Помнит и это.