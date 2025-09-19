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Лукашенко: религиозный мир и покой – это одна из составляющих всеобщего мира

19 сентября 2025 17:44
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Жировичи как жемчужина православия на белорусской земле. Именно таким в скором времени Александр Лукашенко хотел бы видеть этот известный во всем мире агрогородок. 19 сентября Президент работал в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Свято-Успенском соборе, расположенном на территории монастырского комплекса, глава государства принял участие в молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери.

Лукашенко: религиозный мир и покой – это одна из составляющих всеобщего мира-2

Формула развития даже для этих духовных мест из диалектики материализма: бытие определяет сознание. А деньги на развитие регионов надо не ждать из центра. Александр Лукашенко вновь напоминает о рачительном подходе и единстве управленческих решений.

Лукашенко: религиозный мир и покой – это одна из составляющих всеобщего мира-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Исходить надо из того, где и что нам нужно сделать, чтобы сохранить мир и покой на этой земле. А религиозный мир и покой – это одна из составляющих всеобщего нашего мира. Надо определять приоритеты, это же не я придумал. А приоритеты, чтобы крыша над головой была у человека, и прежде всего у военного. Подробности.

Президент – автор тезиса «У каждого должна быть дорога к храму». По дороге к главной святыни православной Беларуси глава государства – о вопросе местного значения, но с глубинным смыслом. Помнит и это.

Лукашенко: религиозный мир и покой – это одна из составляющих всеобщего мира-6

В чем проблема с этим общежитием? 
Передать его и сделать в нем капремонт. Все. Больше проблем нет. И сделать по бюджетному варианту, недорого. 
– Ну так если пустует оно, заброшено, чего мы до сих пор его не передали? Церковь же давно ставит этот вопрос.

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# Религия # Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента # Евгений Пустовой

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