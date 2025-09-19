Прямо из Live-Арены! Посмотрели, как идёт подготовка к «Интервидению», и поговорили с участниками

25 стран, 11 тысяч зрителей в зале и миллионы телезрителей по всему миру. Россия в преддверии масштабного международного музыкального события, в котором участвует и Беларусь. «Интервидение-2025» – это альтернатива европейским конкурсам, на которых странам с глубокими культурными традициями давно нет смысла конкурировать с перформансами, далекими от искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Интервидение» покажет не просто таланты исполнителей, но и прочную связь между поколениями и народами. Участники исполнят песни на своих национальных языках. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. За музыкальным конкурсом вне политики будет наблюдать и наша съемочная группа. В московской «Live-Арене» работает Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

Чуть больше суток остается до музыкального конкурса «Интервидение-2025». И действительно масштабы этого проекта впечатляют. Посмотрите, какой большой медиацентр для журналистов создали в технопарке «Сколково». Здесь зона для работы, рядом – для отдыха, огромное количество комнат для интервью, зал пресс-брифинга, где мы, представители СМИ – а это порядка 200 журналистов из 25 стран мира, можем пообщаться с конкурсантами и членами жюри.

Как раз сегодня у многих артистов прошли пресс-конференции. Нашу страну на конкурсе представляет 21-летняя Анастасия Кравченко. Настоящую народную любовь ей принесли хиты «Ромашки» и «Фиолетово», которые сегодня звучат на главных радиостанциях страны, а клипы набирают миллионы просмотров. На «Интервидении» Анастасия исполнит композицию под названием «Мотылек», которую впервые представила широкой публике этим летом – на открытии «Славянского базара» в Витебске. И несмотря на то, что за плечами молодой звездочки не одна победа на республиканских и международных конкурсах, как признается сама Анастасия – участие в таком проекте – совершенно новый уровень и большая ответственность. Кравченко об участии в «Интервидении»: сейчас это самое важное событие в моей жизни.

Отметим, завтра, 20 сентября, Анастасия Кравченко выйдет на сцену «Live Арены» под номером 21. Всего же в «Интервидении» принимают участие исполнители из 23 государств. Помимо России и Беларуси, это представители стран СНГ, БРИКС, ШОС, Африки, Азии, Латинской Америки. Большинство конкурсантов исполнят композиции на своем родном языке.

Сулема Иглесиас Саласар, участница международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» (Куба):

Между нашими странами, Россией и Кубой, есть давние традиции обмениваться всем, в том числе различными культурными традициями и культурными привычками. Рада, что именно я представляю Кубу на «Интервидении-2025». Вы увидите часть кубинской культуры наших музыкантов и танцоров, а самое главное – вы увидите, как зажигательно умеют двигаться кубинцы.

Как ожидается, «Интервидение» поможет выстроить диалог культур и выработать новые форматы взаимодействия в условиях глобальных вызовов. А участие Европы и Америки лишь подтверждает интерес к конкурсной площадке, выстроенной на принципах уважения культур и равноправного обмена творческим опытом.