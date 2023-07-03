«Это бизнес, извини, детка, ничего личного». Как Запад обманул Прибалтику?
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим о тех, кто сейчас вместе с нами живет в одном государстве. И, к сожалению, очень часто есть спекуляции, в том числе на эту тему. Кому-то нравится один период, кому-то другой. Мы поднимали тему двуязычия нашего, да? То есть, условно, если Виктория будет петь песню на белорусском языке, ту же «Купалінку», то есть категория граждан, которая скажет, что это вот прям сепаратизм.
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей, насколько мы едины вот в этом вопросе? Ну, насколько белорусы понимают, что несмотря на то, что где-то мы разные, говоря на разном, мы едины.
Андрей Лазуткин, политолог:
Опять же, давайте посмотрим на Польшу современную. Что там сегодня происходит? Вот нам скажут, вот у нас сегодня бутоньерки на каждом человеке. Это как-то избыточно, может быть, слишком много красно-зеленой символики. Много патриотизма. Если посмотреть на Польшу, что там происходит сегодня конкретно, это просто в квадрате по сравнению с тем, что у нас сегодня. Там муштра идет с детского сада, в прямом смысле. Там идет подготовка страны к войне. Это видно, спросите военных, они вам ответят. Второй момент, Украина. То есть, опять же, там национализм, вот он в кубе, если Польша в квадрате.
Кирилл Казаков:
Даже скамейки покрашены в их флаг.
Андрей Лазуткин:
Асфальт, более того, красят, не ремонтируют ямы, но красят. Этот национализм поднимается везде в Европе. У нас в Беларуси, объективно, тоже пытаются немножко как-то в неправильное русло это все повернуть, что мы там какие-то самые особенные... Это тенденция, наверное, какая-то европейская, как было вот перед прошлой войной. То же самое пытается происходить сегодня тоже. Но, я считаю, что, конечно, пока у нас есть Президент, пока у нас есть вертикаль власти, управляемость, эти процессы можно регулировать.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Я хочу сказать, что Беларусь – очень знаковое для других стран постсоветского пространства государство по той простой причине, что если бы мы не устояли в 2020 году, то пошла бы цепная реакция по другим странам. Мы это видим прекрасно. И эта нить оборвалась, потому что после нас, когда вот правильно Андрей сказал, когда в Казахстане случилась вот эта вот трагедия в виде беспорядков, раздачи оружия без контроля, все остальное, многие форматнулись не у нас, а в той же Российской Федерации, в других странах, постсоветского лагеря, да, люди форматнулись, они испугались. Это бывает вот так вот. Тут не получилось, мы сейчас залезем под пузо Российской Федерации, извините, географически. Там не случилось, ну, ладно, тогда пойдем по другому сценарию, более жесткому, худшему, вот Украина, вот и все.
И вот это надо понимать., что мы едины вместе. И когда начинают рассказывать, что мы дружны, близки с Российской Федерацией, и что? А что здесь такого? Мы с кем должны? С теми людьми, которые пытаются нам до сих пор, как и тогда, заигрывая, нож в спину в воткнуть, и сейчас туда идти? Люди дорогие, мы видим пример прибалтийских государств – Литвы, Латвии, Эстонии, – которым просто наобещали, что мы вам все дадим. Да, вот вам, пожалуйста, сельское... Не развивайте сельское хозяйство, не развивайте свою рыболовецкую отрасль. Зачем эти шпроты? Вот вам уже готовое. Это люди говорят, и мне говорили в том числе. Через 10 лет им сказали: ребят, ну, вот вам, пожалуйста, цены, не те, которые у вас в литах, латах были, а вот которые в евро, в три раза выше, а мы по-другому не можем, это бизнес, извини, детка, ничего личного. Вот и все.
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