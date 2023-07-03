«Это бизнес, извини, детка, ничего личного». Как Запад обманул Прибалтику?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим о тех, кто сейчас вместе с нами живет в одном государстве. И, к сожалению, очень часто есть спекуляции, в том числе на эту тему. Кому-то нравится один период, кому-то другой. Мы поднимали тему двуязычия нашего, да? То есть, условно, если Виктория будет петь песню на белорусском языке, ту же «Купалінку», то есть категория граждан, которая скажет, что это вот прям сепаратизм. Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей, насколько мы едины вот в этом вопросе? Ну, насколько белорусы понимают, что несмотря на то, что где-то мы разные, говоря на разном, мы едины.

Андрей Лазуткин, политолог:

Опять же, давайте посмотрим на Польшу современную. Что там сегодня происходит? Вот нам скажут, вот у нас сегодня бутоньерки на каждом человеке. Это как-то избыточно, может быть, слишком много красно-зеленой символики. Много патриотизма. Если посмотреть на Польшу, что там происходит сегодня конкретно, это просто в квадрате по сравнению с тем, что у нас сегодня. Там муштра идет с детского сада, в прямом смысле. Там идет подготовка страны к войне. Это видно, спросите военных, они вам ответят. Второй момент, Украина. То есть, опять же, там национализм, вот он в кубе, если Польша в квадрате. Кирилл Казаков:

Даже скамейки покрашены в их флаг. Андрей Лазуткин:

Асфальт, более того, красят, не ремонтируют ямы, но красят. Этот национализм поднимается везде в Европе. У нас в Беларуси, объективно, тоже пытаются немножко как-то в неправильное русло это все повернуть, что мы там какие-то самые особенные... Это тенденция, наверное, какая-то европейская, как было вот перед прошлой войной. То же самое пытается происходить сегодня тоже. Но, я считаю, что, конечно, пока у нас есть Президент, пока у нас есть вертикаль власти, управляемость, эти процессы можно регулировать.