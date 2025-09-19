Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию стартовал в Пекине

В Пекине стартовал олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию. На этих соревнованиях будут определены обладатели последних квот на Олимпийские игры – 2026, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большинство путевок были разыграны по итогам чемпионата мира. За свой допуск на турнир будут бороться и два представителя Беларуси – одиночники Виктория Сафонова и Евгений Пузанов. Для того чтобы принять участие в главных Играх четырехлетия, фигуристам необходимо попасть в пятерку лучших.

Сегодня по итогам короткой программы наша Виктория Сафонова заняла 7-е место из 25 участниц. Она уступает Стефании Яковлевой из Кипра, которая замыкает заветную «пятерку», чуть менее 2 баллов. 20 сентября в борьбу вступит Евгений Пузанов в короткой программе, а Виктория Сафонова продемонстрирует произвольную.