Кравченко об участии в «Интервидении»: сейчас это самое важное событие в моей жизни
25 стран, 11 тысяч зрителей в зале и миллионы телезрителей по всему миру. Россия в преддверии масштабного международного музыкального события, в котором участвует и Беларусь. «Интервидение-2025» – это альтернатива европейским конкурсам, на которых странам с глубокими культурными традициями давно нет смысла конкурировать с перформансами, далекими от искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Интервидение» покажет не просто таланты исполнителей, но и прочную связь между поколениями и народами. Участники исполнят песни на своих национальных языках. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц.
Прямо из Live-Арены! Посмотрели, как идет подготовка к «Интервидению», и поговорили с участниками.
Нашу страну на конкурсе представляет 21-летняя Анастасия Кравченко. Настоящую народную любовь ей принесли хиты «Ромашки» и «Фиолетово», которые сегодня звучат на главных радиостанциях страны, а клипы набирают миллионы просмотров.
На «Интервидении» Анастасия исполнит композицию под названием «Мотылек», которую впервые представила широкой публике этим летом – на открытии «Славянского базара» в Витебске. И несмотря на то, что за плечами молодой звездочки не одна победа на республиканских и международных конкурсах, как признается сама Анастасия, участие в таком проекте – совершенно новый уровень и большая ответственность.
Анастасия Кравченко, участница международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»:
«Интервидение» – это о дружбе, это о коммуникации стран. Это действительно на данный момент самое важное событие в моей жизни, моей творческой жизни и в обычной жизни в том числе. Потому что это то, что я с гордостью буду вспоминать и через 10, и через 20, и через 30 лет. Это конкурс, где ты несешь ответственность не только за себя, а в первую очередь за страну.
Отметим, завтра, 20 сентября, Анастасия Кравченко выйдет на сцену «Live Арене» под номером 21. Всего же в «Интервидении» принимают участие исполнители из 23 государств. Помимо России и Беларуси, это представители стран СНГ, БРИКС, ШОС, Африки, Азии, Латинской Америки. Большинство конкурсантов исполнят композиции на своем родном языке.