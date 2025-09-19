Кравченко об участии в «Интервидении»: сейчас это самое важное событие в моей жизни

25 стран, 11 тысяч зрителей в зале и миллионы телезрителей по всему миру. Россия в преддверии масштабного международного музыкального события, в котором участвует и Беларусь. «Интервидение-2025» – это альтернатива европейским конкурсам, на которых странам с глубокими культурными традициями давно нет смысла конкурировать с перформансами, далекими от искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Интервидение» покажет не просто таланты исполнителей, но и прочную связь между поколениями и народами. Участники исполнят песни на своих национальных языках. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц.

Прямо из Live-Арены! Посмотрели, как идет подготовка к «Интервидению», и поговорили с участниками.

Нашу страну на конкурсе представляет 21-летняя Анастасия Кравченко. Настоящую народную любовь ей принесли хиты «Ромашки» и «Фиолетово», которые сегодня звучат на главных радиостанциях страны, а клипы набирают миллионы просмотров.

На «Интервидении» Анастасия исполнит композицию под названием «Мотылек», которую впервые представила широкой публике этим летом – на открытии «Славянского базара» в Витебске. И несмотря на то, что за плечами молодой звездочки не одна победа на республиканских и международных конкурсах, как признается сама Анастасия, участие в таком проекте – совершенно новый уровень и большая ответственность.