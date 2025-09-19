В БГТУ прошла предзащита проектов участников конкурса «Минская смена»

Свои разработки презентовали представители учебных заведений и предприятий Ленинского района. Всего на конкурс было подано более 90 проектов, из которых свыше 70 сошли с дистанции на этапе подготовки и просмотров. На финишную прямую вышли 14 участников. Среди критериев отбора не только актуальность, значимость разработки, но и реальная возможность реализации.

Юлия Рубинова, педагог дополнительного образования гимназии №17: Моя тема – это разработка многофункционального пособия, тоже интерактивного, направленного на сферу архитектуры. Это будет детский журнал, это детское пособие с интерактивными элементами, где они не только будут узнавать о белорусских и советских архитекторах, но и, конечно, будут создавать свои уникальные строения, тем самым популяризируя сферу архитектуры. И, возможно, в будущем они также смогут выбрать это направление.

Наталья Фомина, главный специалист управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Ленинского района:

В этом году концепция немного была подкорректирована, то есть основную массу отбора работ – это все проводилось на уровне районов. И самым главным призом в этом конкурсе будет – это когда глава района из всех этих проектов определит тот проект, который будет поддерживать администрацию района. Именно район будет помогать его продвижению и реализации. Это вот самая большая награда.

Лучшие проекты будут отобраны для участия в городском этапе, который состоится 2-3 октября на футбольном манеже. «Минская смена» – уникальная площадка, которая объединяет молодых лидеров, привлекая их к решению вопросов социально-экономического развития столицы.