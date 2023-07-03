«Это всё нагнетание обстановки, чтобы выкачать ресурсы». Какую роль сыграла пандемия в мировой экономике?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Чем суверенитет помогает государству? Насколько сильна страна в геополитике? Эксперты разных сфер собрались в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудили главный вопрос в День Независимости Беларуси. Алена Сырова, СТВ:

По поводу оборонки даже, ездила, знакомилась с комплексом С-400, военные рассказали, что если предыдущие модификации, «Торы» те же самые, у россиян на шасси КАМАЗ, у нас на МЗКТ, то С-400 полностью на МЗКТ. Кирилл Казаков, СТВ:

Экономика экономикой, но ведь это же тоже экономика – независимое мнение Президента во время пандемии, благодаря чему не ляснулась наша экономика, когда он по-своему взглянул на нее. Алена Сырова:

Вас не слушал.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Знаете, нас не слушал, потому что мы не могли сказать, что нужно делать так и так, и так, это решение за главой государства. Алена Сырова:

Но вы со своей точки зрения видели, ответственные были за свой участок. Глава государства все-таки видит проблему шире. Дмитрий Шевцов:

Да, это решение очень сильного человека, на которого не смогли повлиять 192 страны. Кирилл Казаков:

Ну, минус Швеция, которая пыталась быть такой же. Дмитрий Шевцов:

Да, пыталась, пыталась, но потом все равно сдалась. Это решение очень сильного человека. И мы, все медицинские работники, я на тот момент работал в системе здравоохранения, конечно, смотрели где-то и с опаской, насколько это все случится, все пойдет. И когда Президент рассказал, что это все нагнетание обстановки, чтобы выкачать ресурсы, с одной стороны понимаешь как медик, что это очень опасно, потому что мы видим, какая была смертность в соседних странах, и везде это была просто катастрофа.

Алена Сырова:

Да и наши люди болели. Дмитрий Шевцов:

Да, понятно, что мы из крови и плоти точно так же, но у нас ситуация в любом случае в разы лучше была. Но с другой стороны ты понимаешь, что вот сейчас останавливаются предприятия, потому что все уходят на карантин, сидят дома. И дальше что – производство стоять не будет. Свято место пусто не бывает. Мы уходим, провисли, как уже было сказано, с тракторами, с МАЗами, с солью нашей, с остальными вещами нашими, продуктами, которые мы производим. И дальше что? Буквально сразу же придут другие. И что Президент сказал? У нас есть шанс в течение короткого времени занять ниши те, на которые мы десятками лет карабкались, не могли туда забраться, на этот Эверест. И мы это сделали. А потом мы посмотрели, что это лопнуло как мыльный пузырь, вся эта ситуация. Алена Сырова:

Но признаваться в том, что они неправы, им, конечно, очень неудобно. Дмитрий Шевцов:

Конечно, главе государства очень сложно признаться, что я, как осел, повелся вместе с другими и пошел туда. Понимаете? Чем хорошо коллективное безобразие – всегда можно снять ответственность.