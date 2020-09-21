«Эти люди склонны к тревожным состояниям». Почему человек не может самостоятельно принимать решения
Уйти с нелюбимой работы либо остаться и терпеть? Какой выучить язык? В чем пойти на вечеринку? Пожалуй, у каждого имеется товарищ, который без конца «пытает» вас решением личных задач. Перекладывание своих проблем на другого – вредная привычка несамостоятельных взрослых. Как говорится, с больной головы на здоровую.
Татьяна Шутько, психолог:
Человек вырос и он не умеет опираться на себя, на собственный внутренний выбор и на собственную внутреннюю позицию, поэтому он все время сомневается, на мой взгляд, он не умеет слышать в первую очередь себя.
Детская нерешительность и отказ брать на себя ответственность за принятие решений – результат авторитарной манеры воспитания. Родителям кажется, что они знают лучше, но на самом деле им, действительно, только кажется. Умение слышать и понимать свои потребности формируется в младенчестве, а потому важно давать ребенку возможность самому выбирать с каким конструктором играть во дворе и какую кашу есть на завтрак.
Татьяна Шутько:
Нужно учить этому детей с детства: умению делать выбор, умению опираться на себя и делать выбор даже при том, что он может совершить ошибку, потому что, совершая ошибку, в дальнейшем человек получает развитие и это его собственный приобретенный опыт, благодаря которому он может двигаться дальше.
Следуют внимательно присмотреться к характеру своего чада, потому как зависимость от чужого мнения развивается зачастую у личностей с определенным складом нервной системы.
Татьяна Шутько:
Это могут быть чувствительные и восприимчивые люди. Эти люди склонны, скорее всего, больше к тревожным состояниям, т. е. это тревожные люди, которые, возможно, пережили какой-то тревожный опыт в своем развитии и то, что в дальнейшем привело к таким последствиям. И самое печальное то, что они же мучаются от этого.
Чтобы не бояться самостоятельно управлять своими желаниями, сперва их необходимо осознать. Поможет простая методика. Спрашивайте себя каждый час: «А что я сейчас чувствую? Что хочу делать в эту минуту?». Познавая себя, вы непременно научитесь без участия других вершить свою судьбу, ведь спасательная кнопка «помощь друга» однажды может не сработать.