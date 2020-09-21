«Эти люди склонны к тревожным состояниям». Почему человек не может самостоятельно принимать решения

Уйти с нелюбимой работы либо остаться и терпеть? Какой выучить язык? В чем пойти на вечеринку? Пожалуй, у каждого имеется товарищ, который без конца «пытает» вас решением личных задач. Перекладывание своих проблем на другого – вредная привычка несамостоятельных взрослых. Как говорится, с больной головы на здоровую.

Татьяна Шутько, психолог:

Человек вырос и он не умеет опираться на себя, на собственный внутренний выбор и на собственную внутреннюю позицию, поэтому он все время сомневается, на мой взгляд, он не умеет слышать в первую очередь себя.

Детская нерешительность и отказ брать на себя ответственность за принятие решений – результат авторитарной манеры воспитания. Родителям кажется, что они знают лучше, но на самом деле им, действительно, только кажется. Умение слышать и понимать свои потребности формируется в младенчестве, а потому важно давать ребенку возможность самому выбирать с каким конструктором играть во дворе и какую кашу есть на завтрак.

Татьяна Шутько:

Нужно учить этому детей с детства: умению делать выбор, умению опираться на себя и делать выбор даже при том, что он может совершить ошибку, потому что, совершая ошибку, в дальнейшем человек получает развитие и это его собственный приобретенный опыт, благодаря которому он может двигаться дальше.

Следуют внимательно присмотреться к характеру своего чада, потому как зависимость от чужого мнения развивается зачастую у личностей с определенным складом нервной системы. Татьяна Шутько:

Это могут быть чувствительные и восприимчивые люди. Эти люди склонны, скорее всего, больше к тревожным состояниям, т. е. это тревожные люди, которые, возможно, пережили какой-то тревожный опыт в своем развитии и то, что в дальнейшем привело к таким последствиям. И самое печальное то, что они же мучаются от этого.